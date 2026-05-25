Ameliyattan Sonra Anestezinin Etkisi Ne Zaman Geçer? Anestezi Uzmanından Merak Edilen Genel Anestezi Detayları

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.05.2026 - 15:50

Ameliyat kararı alındığı andan itibaren pek çok kişinin zihnini kurcalayan en büyük soru işaretlerinden biri ameliyatın kendisi değil, o derin uykudan nasıl uyanacağıdır. Genel anestezi, beyindeki bilinç merkezlerini geçici ve kontrollü bir şekilde devre dışı bırakarak operasyon sürecini acısız atlatmamızı sağlayan muazzam bir tıbbi mucize. Ancak hastaların ameliyat öncesinde yaşadığı 'Ya uyanamazsam?' ya da 'Uyanırken ne hissedeceğim?' korkusu, modern tıbbın gelişmiş yöntemlerine rağmen hala oldukça yaygın. Operasyon boyunca kalbimizden solunumumuza kadar her hayati fonksiyonumuz milisaniye milisaniye izlense de, o karanlık ve derin uykudan dünyaya dönüş yolculuğu her zaman büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Dr. Furkan Ümit Bal, ameliyat olacak herkesin içini rahatlatacak ve uyanma sürecinin ardındaki kontrollü bilimsel adımları gösteren bilgilendirici bir video paylaştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören içerikte, operasyon bittikten sonra hastanın bilincinin adım adım nasıl yerine getirildiği ve ameliyathaneden çıkış anına kadar geçen süreyi tüm detaylarıyla anlattı.

Anesteziden uyanma süreci, filmlerdeki gibi bir anda gözleri açıp sıçrayarak uyanılan kaotik bir durum değildir; aksine tamamen planlı, senkronize ve kontrollü bir sanattır.

Ameliyat tamamlandığı an, anestezi uzmanının ilk işi uyanma esnasında solunum yollarında herhangi bir spazm oluşmasını engellemek adına boğazdaki tüm salgıları ve sekresyonları titizlikle temizlemektir. Ardından, modern tıbbın sunduğu ve vücuttan atılım hızı son derece yüksek olan anestezi ilaçları tam zamanında kesilir; ilaç kesildiği saniyeden itibaren vücut kendi temizlik sürecini başlatır. Operasyon boyunca tamamen gevşemiş olan kasların kontrolünü geri kazanması için kas-sinir kavşağındaki blokajı çözen özel ilaçlar devreye sokulur ve böylece diyafram kası yeniden kendi kendine nefes almaya başlar. Anestezi ekibi monitörde hastanın kendi başına aldığı ilk nefesi gördüğünde, boğazdaki entübasyon tüpünü nazikçe çıkarır ve beyin yavaş yavaş çevrimiçi olmaya başlar. Bu aşamada hastanın güvenli tarafta olduğunu netleştirmek için 'altın test' adı verilen komut aşamasına geçilir; hastadan elini sıkması veya dilini dışarı çıkarması istenir. Eğer yutkunma ve koruyucu refleksler geri geldiyse, hasta artık tamamen güvendedir ve tansiyon, nabız ile ağrı kontrollerinin stabilize edilmesi için derlenme odasına, yani post-op takip alanına alınarak uyanış yolculuğu başarıyla tamamlanır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
