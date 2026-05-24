Bir İç Mimar Duvarlarda Ortamın Enerjisini Düşürebilen 5 Rengi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.05.2026 - 16:50

Herkes evinin modern, ferah ve huzurlu bir sığınak olmasını ister. Dekorasyon dünyasındaki trendleri takip ederek mobilyalardan aydınlatmaya kadar her detayı özenle seçeriz. Ancak tüm bu emeği tek bir fırça darbesiyle gölgeleyebilecek en kritik unsur, doğru duvar boyasını bulmaktır. Duvar rengi, odadaki tüm eşyaların ruhunu ve alanın genel algısını doğrudan belirleyen görünmez bir mimardır.

Bir iç mimar evlerde kesinlikle tercih edilmemesi gereken hatalı boya renklerini sıraladı. Paylaşılan videoda, ilk bakışta cazip gelse de yaşam alanlarında uygulandığında hayal kırıklığı yaratan popüler tonlar eleştirildi. 

Boya kartelasında harika duran bir ton, salonun veya yatak odasının geniş duvarlarına yayıldığında bambaşka bir enerjiye bürünebilir.

  • Mor: Eve girildiği andan itibaren iç açıcı olmayan bir atmosfer yaratır. Diğer dekorasyon ögeleriyle uyum yakalaması son derece zordur.

  • Fıstık Yeşili: Ev ortamı için uygun bir renk değildir. Banka gibi kurumsal veya resmi alanlarda kullanılabilse de evde çiğ ve uyumsuz bir hava yaratır.

  • Sıcak Sarı: Hardala kaçan bazı tonları kullanılabilse de sarının sıcak tonları bütünsellik sağlamaz. Odada şık durmayan, rüküş bir görüntüye yol açar.

  • Lila: Tamamen geçmişte kalmış, demode bir renktir. Eğer 90'lı yıllarda yaşamıyorsanız, modern ev dekorasyon trendlerinde yeri olmayan ve elenmesi gereken renklerin başında gelir.

  • ## Peki hangi renkler kullanılmalı?

  • Fildişi / Kırık Beyaz: Saf beyazın hastane hissi veren soğukluğunu kırarak mekana sıcak bir aydınlık kazandırır. Işığı en doğru şekilde yansıttığı için küçük odaları ferah ve geniş gösterir.

  • Grej (Gri-Bej): Grinin modern duruşu ile bejin sıcaklığını birleştiren, çabasız bir lüks algısı yaratan harika bir geçiş tonudur. Her türlü mobilya ve tekstil ürünüyle kusursuz bir bütünsellik sağlar.

  • Adaçayı Yeşili: İçinde gri alt tonlar barındıran bu sönük yeşil, gözü ve zihni dinlendirerek eve doğal bir huzur taşır. Sakinleştirici etkisi nedeniyle yatak odaları ve çalışma alanları için mükemmeldir.

  • Antrasit: Genellikle cesaret edilemeyen bu koyu ton, tek bir duvarda odak noktası olarak kullanıldığında odaya derinlik, asalet ve son derece güçlü, maskülen bir karakter kazandırır.

  • Vizon: Yaşam alanlarında konforlu ve korunaklı bir yuva hissi yaratmak için en güvenli limandır. Özellikle ahşap, hasır ve keten dokularla birleştiğinde samimi ve elit bir atmosfer sunar.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
