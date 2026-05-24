Bir İç Mimar Duvarlarda Ortamın Enerjisini Düşürebilen 5 Rengi Paylaştı

Mor: Eve girildiği andan itibaren iç açıcı olmayan bir atmosfer yaratır. Diğer dekorasyon ögeleriyle uyum yakalaması son derece zordur.

Fıstık Yeşili: Ev ortamı için uygun bir renk değildir. Banka gibi kurumsal veya resmi alanlarda kullanılabilse de evde çiğ ve uyumsuz bir hava yaratır.

Sıcak Sarı: Hardala kaçan bazı tonları kullanılabilse de sarının sıcak tonları bütünsellik sağlamaz. Odada şık durmayan, rüküş bir görüntüye yol açar.

Lila: Tamamen geçmişte kalmış, demode bir renktir. Eğer 90'lı yıllarda yaşamıyorsanız, modern ev dekorasyon trendlerinde yeri olmayan ve elenmesi gereken renklerin başında gelir.

## Peki hangi renkler kullanılmalı?

Fildişi / Kırık Beyaz: Saf beyazın hastane hissi veren soğukluğunu kırarak mekana sıcak bir aydınlık kazandırır. Işığı en doğru şekilde yansıttığı için küçük odaları ferah ve geniş gösterir.

Grej (Gri-Bej): Grinin modern duruşu ile bejin sıcaklığını birleştiren, çabasız bir lüks algısı yaratan harika bir geçiş tonudur. Her türlü mobilya ve tekstil ürünüyle kusursuz bir bütünsellik sağlar.

Adaçayı Yeşili: İçinde gri alt tonlar barındıran bu sönük yeşil, gözü ve zihni dinlendirerek eve doğal bir huzur taşır. Sakinleştirici etkisi nedeniyle yatak odaları ve çalışma alanları için mükemmeldir.

Antrasit: Genellikle cesaret edilemeyen bu koyu ton, tek bir duvarda odak noktası olarak kullanıldığında odaya derinlik, asalet ve son derece güçlü, maskülen bir karakter kazandırır.