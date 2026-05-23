Evet/Hayır Testine Göre Kıskanan mısın, Kıskanılan mı?

İnci Döşer - Onedio Üyesi
23.05.2026 - 10:01
Bazı insanlar ilişkide FBI ajanına dönüşür, bazılarıysa fark etmeden bütün ilgiyi üstüne çeker. Peki sen hangi taraftasın? Telefon ekranına bir saniye fazla baksan bile sorguya mı çekiliyorsun yoksa 'kim bu beğenen?' diye içten içe dedektif moduna mı giriyorsun? Bu evet hayır testi, ilişkilerde daha çok kıskanan taraf mı yoksa kıskanılan taraf mı olduğunu ortaya çıkarıyor!

1. Partnerinin sosyal medya takiplerini ara sıra kontrol eder misin?

2. Biri sana fazla ilgi gösterdiğinde partnerinin bunu fark ettiğini düşünür müsün?

3. Partnerinin eski sevgilisi gündeme gelince gerilir misin?

4. İnsanlar genelde seni çekici bulduklarını söyler mi?

5. Partnerin mesajlara geç dönünce kafanda senaryolar oluşur mu?

6. Girdiğin ortamda dikkat çektiğini hisseder misin?

7. Partnerinin yakın arkadaşlarından bazılarını fazla samimi bulur musun?

8. Partnerinin telefonunu merak ettiğin olur mu?

9. Eski sevgililerin seni unutmakta zorlandı mı?

10. İnsanların seni kıskandığını hissettiğin anlar oluyor mu?

Sen Daha Çok Kıskanan Tarafsın!

Sen ilişkilerde detay radarını asla kapatmıyorsun. Bir bakış, bir emoji, değişen bir ses tonu... Hepsi senin zihninde mini bir araştırma dosyasına dönüşebiliyor. Çünkü sen sevdiğinde gerçekten sahipleniyorsun. Karşındaki insanı önemsedikçe onu kaybetme ihtimali seni huzursuz edebiliyor. Bu yüzden bazen kendini istemeden fazla düşünürken buluyorsun. Senin kıskançlığın tamamen sevgisizlikten değil, yoğun hissetmekten geliyor. Ama bazen zihnin küçük olayları büyütmeye meyilli olabiliyor. İçten içe güven arıyorsun ve netlik senin için çok önemli. Birine gerçekten bağlandığında gözün kolay kolay başka kimseyi görmüyor. Fakat aynı sadakati karşı taraftan da görmek istiyorsun. Kısacası senin sevme şeklin biraz alarm sistemli bir aşk hikayesi gibi: Fazla hassas ama çok gerçek.

Sen Daha Çok Kıskanılan Tarafsın!

Sen fark etmeden dikkat çeken insanlardan birisin. Girdiğin ortamda insanların sana bakması, seni merak etmesi ya da enerjini fark etmesi oldukça normal. Bu yüzden ilişkilerinde zaman zaman kıskanılan taraf olabiliyorsun. Sen bunu özellikle yapmıyor olsan bile insanların ilgisini çekiyorsun. Rahat tavırların, sosyal enerjin ya da çekici duruşun partnerlerinde bazen küçük çaplı krizlere neden olabiliyor. Ama senin en belirgin özelliğin özgür ruhlu olman. Sürekli hesap vermek ya da gereksiz kıskançlık krizleri yaşamak sana fazla geliyor. İlişkide güven hissi senin için çok önemli. Çünkü sen sevdiğinde alan tanıyan ama aynı zamanda bağlı hissettiren bir ilişki istiyorsun. Kısacası senin enerjin biraz 'ortamın ana karakteri' gibi çalışıyor ve insanlar bunu fark etmeden edemiyor.

