Yargıtay’dan Ev Sahiplerine Kötü, Kiracılara İyi Haber: Kiracının Depozitosunda Kesintiye Son!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.05.2026 - 10:32
Kiracılar ile ev sahipleri arasında uzun süredir tartışma konusu olan 'evi boyatarak teslim etme' zorunluluğuna Yargıtay son noktayı koydu. Yasal düzenlemelere göre, evde olağan kullanımdan kaynaklanan yıpranmaların bedelini ödemek veya evi boyatmak kiracının sorumluluğunda değil.

Kiracılık sürecinin sonunda en sık yaşanan anlaşmazlıklardan biri olan boya ve badana masrafları, hukuki bir netliğe kavuştu.

Ev sahiplerinin, kiracılardan evi teslim aldıkları şekilde boyalı olarak geri istemeleri, hukuken geçersiz kabul ediliyor. Özellikle kira sözleşmelerine eklenen 'boyanarak teslim edilecektir' maddelerinin de yasal bir dayanağı bulunmuyor.

Türk Borçlar Kanunu’nun 334. maddesi, kiracının sorumluluk sınırlarını net bir şekilde çiziyor. Buna göre, konutun kullanımı sırasında zamanla oluşabilecek solmalar, küçük çizikler veya tavan kirlenmesi gibi durumlar 'olağan eskime' olarak değerlendiriliyor. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin verdiği emsal karar, kiracının evi özenle kullandığı sürece, bu doğal yıpranmalardan sorumlu tutulamayacağını kesinleştiriyor.

Hukukçular, ev sahibinin 'hor kullanma' durumu kanıtlanmadığı sürece depozitodan boya bahanesiyle kesinti yapamayacağını vurguluyor. Eğer bir ev sahibi, duvarlarda ciddi bir zarar olmamasına rağmen haksız yere depozitodan kesinti yaparsa, kiracılar e-Devlet üzerinden veya icra takibi başlatarak haklarını yasal yollarla arayabiliyor. Özetle, evi temiz ve özenli kullanan bir kiracının, tahliye anında boya yaptırma gibi bir yasal yükümlülüğü bulunmuyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
