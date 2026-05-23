Yargıtay’dan Ev Sahiplerine Kötü, Kiracılara İyi Haber: Kiracının Depozitosunda Kesintiye Son!

Ev sahiplerinin, kiracılardan evi teslim aldıkları şekilde boyalı olarak geri istemeleri, hukuken geçersiz kabul ediliyor. Özellikle kira sözleşmelerine eklenen 'boyanarak teslim edilecektir' maddelerinin de yasal bir dayanağı bulunmuyor.

Türk Borçlar Kanunu’nun 334. maddesi, kiracının sorumluluk sınırlarını net bir şekilde çiziyor. Buna göre, konutun kullanımı sırasında zamanla oluşabilecek solmalar, küçük çizikler veya tavan kirlenmesi gibi durumlar 'olağan eskime' olarak değerlendiriliyor. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin verdiği emsal karar, kiracının evi özenle kullandığı sürece, bu doğal yıpranmalardan sorumlu tutulamayacağını kesinleştiriyor.

Hukukçular, ev sahibinin 'hor kullanma' durumu kanıtlanmadığı sürece depozitodan boya bahanesiyle kesinti yapamayacağını vurguluyor. Eğer bir ev sahibi, duvarlarda ciddi bir zarar olmamasına rağmen haksız yere depozitodan kesinti yaparsa, kiracılar e-Devlet üzerinden veya icra takibi başlatarak haklarını yasal yollarla arayabiliyor. Özetle, evi temiz ve özenli kullanan bir kiracının, tahliye anında boya yaptırma gibi bir yasal yükümlülüğü bulunmuyor.