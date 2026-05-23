Evlerin Çatılarına Bu Sistemi Kurup Elektrik Faturasını Düşürüyorlar

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
Evlerin çatılarına takılan küçük bir rüzgar türbiniyle elektrik faturasını sıfırlamak ve bedavadan yaşamak mümkün. Peki, 1910 yılında mucit Samuel Ewart tarafından patenti alınan ve 'whirlybird' (havalandırma türbini) olarak bilinen bu asırlık teknoloji gerçekten evlerimizi birer buzhaneye çevirebilir mi?

İşte dönen çatı türbinlerinin arkasındaki gerçekler...

Whirlybird, tek bir watt elektrik tüketmeden ya da hiçbir elektronik bileşene ihtiyaç duymadan tavan arasındaki sıcak havayı dışarı çeken pasif bir havalandırma cihazı.

Sistem, gücünü tamamen doğadan alıyor ve üç temel fizik ilkesiyle çalışıyor:

  • Bernoulli İlkesi: Rüzgar türbinin kavisli kanatlarından geçerken hızlanır ve iç kısımda düşük basınç oluşturarak sıcak havayı yukarı çeker.

  • Baca Etkisi: Isınan hava genleşir ve yükselir. Türbin, rüzgar esmese bile bu yükselen havanın dışarı çıkmasını kolaylaştırır.

  • Venturi Etkisi: Kanatlar arasındaki dar boşluklardan geçen hava sıkışarak hızlanır ve tahliye sürecini maksimuma çıkarır.

Yaz aylarında güneş ışınları çatıları adeta birer ısı deposuna çevirir.

Tavan arası sıcaklığı 65°C'nin üzerine çıkabilir ve bu ısı evlerin içine yayılarak klimaların daha fazla çalışmasına neden olur. ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, tavan arası sıcaklığındaki her 1 derecelik artış, soğutma yükünü %4'e kadar artırabiliyor.

Akademik çalışmalar, rüzgarlı ve ılıman iklimlerde standart bir türbinin çatı sıcaklığını sadece 0,56°C civarında düşürdüğünü ve modern bir evin termal yükünü tek başına taşıyamayacağını gösteriyor.

Bir dönem fabrikalarda, depolarda ve evlerde sıkça görülen bu cihazların günümüz modern mimarisinde gözden düşmesinin arkasında önemli mekanik ve yapısal nedenler var:

Gürültü ve Aşınma: Cihazın dönen mekanik parçaları zamanla toz, nem ve yağsızlık nedeniyle bozulur. Bu durum evin içine kadar giren gıcırtılara neden olur.

Estetik ve Siteler: Çatıda sürekli dönen bu metal yapılar, modern mimarinin düz çizgilerini bozduğu gerekçesiyle site ve apartman yönetimleri tarafından genellikle yasaklanıyor.

Yeni Enerji Yönetmelikleri: Modern evler artık hava geçirmez şekilde inşa ediliyor ve mekanik (akıllı) havalandırma sistemleri kullanıyor. Performansı tamamen rüzgara bağlı olan pasif bir cihaz, bu sistemlerin basınç dengesini bozabiliyor.

Uzmanlara göre whirlybird sihirli bir değnek değil ancak doğru yerde kullanıldığında hala çok ekonomik bir çözüm.

Eğer bol güneş ve rüzgar alan, kıyı şeridinde veya sıcak bir iklimde yaşıyorsanız, çatınızda doğru hesaplanmış 2 ila 6 adet türbin kullanmak klima maliyetlerinizi düşürebilir ve kendini birkaç yılda amorti edebilir.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
