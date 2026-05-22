12 Bin 600 Ton Çelikle İnşa Ediliyor: Stadyumun Etrafını Canlı Ağaçlarla Kaplayacaklar

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 15:52
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da inşa edilen ve tamamlandığında dünyanın ilk 'bahçe stadyumu' unvanını alacak olan Sırbistan Ulusal Stadyumu'nda tarihi bir eşik aşılıdı. 12.600 ton çelik kullanılacak dev yapının ilk büyük çelik kaldırma işlemi başarıyla tamamlandı.

Geleneksel stadyum mimarisini tamamen çöpe atan ve peyzaj mühendisliğinde çığır açmaya hazırlanan Sırbistan Ulusal Stadyumu, spor dünyasında daha önce hiç görülmemiş bir tasarımla yükseliyor.

Beton veya cam cepheler yerine tamamen canlı ağaçlar, çalılar ve yeşil alanlarla kaplanacak olan bu dev arenanın çelik iskeleti şekillenmeye başladı.

Stadyumu gezegendeki tüm rakiplerinden ayıran en çarpıcı özellik, etrafını saracak olan dört katlı dikey bahçe halkaları. Bu devasa teraslar, alışılagelmiş dikey kolonlar veya dev direklerle desteklenmiyor. Dünyada eşine az rastlanan bir askı mühendisliği sistemiyle, karmaşık bir çelik kablo ağı kullanılarak tribünlerin etrafında adeta havada süzülüyormuş gibi konumlandırılıyor.

Bu dâhiyane tasarım, arkasında muazzam bir mühendislik hesabı barındırıyor.

Çinli mühendisler, sadece 12.600 tonluk devasa çelik yapının yükünü değil; teraslara yerleştirilecek tonlarca toprağın, sulama suyunun ve yıllar içinde büyüyüp ağırlaşacak ağaçların ağırlığını da hesaplayarak bu asma sistemi hayata geçiriyor.

Sırbistan'ın Belgrad'ın Surčin banliyösünde yükselen bu rüya projesi, aslında kolay hayata geçmedi. İlk olarak 2013 yılında masaya yatırılan stadyum, Kızılyıldız veya Partizan kulüplerinin mevcut tesislerinin yenilenmesi tartışmaları ve araya giren pandemi nedeniyle tam 10 yıl boyunca ertelendi.

Gecikmeler ve projenin standart bir arenadan "dünyanın ilk bahçe stadyumuna" evrilmesi maliyeti de uçurdu.

2013'te 250 milyon euro olarak öngörülen bütçe, tam 4 katına çıkarak Sırbistan hükümeti tarafından finanse edilen 1 milyar euroya (yaklaşık 6 milyar R$) ulaştı.

Bu mega projenin arkasında, dünyanın en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Çin devlet şirketi CSCEC (China State Construction Engineering Corporation) yer alıyor. Tasarım, üretim ve çelik montajından sorumlu olan CSCEC'e, ana yüklenici olarak bir diğer Çin devi PowerChina eşlik ediyor.

Sırbistan’ın bu dev bütçeli proje için Çinli firmaları seçmesi, Pekin’in Balkanlar’daki büyüyen ekonomik ve altyapı etkisinin en somut nişanesi olarak yorumlanıyor.

Avrupa Birliği üyesi olmayan Sırbistan, katı siyasi şartlarla gelen Avrupa fonları yerine, Pekin'in sunduğu finansman alternatiflerini değerlendirerek bu yatırımı hayata geçiriyor.

1 Mayıs 2024'te temeli atılan ve 2026 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanan stadyum, Sırbistan spor tarihi için bir dönüm noktası. Şu an ülkede aynı anda hem FIFA Dünya Kupası hem de UEFA kıta müsabakalarının katı standartlarını karşılayan tek bir stadyum bile bulunmuyor.

52 bin kapasiteli bu yeşil arena tamamlandığında:

  • Sırbistan Milli Futbol Takımı'nın kalıcı yeni evi olacak.

  • Ülkenin gelecekteki Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası ortak ev sahipliği adaylıklarının önünü açacak.

  • Kızılyıldız ve Partizan gibi dev kulüpler, Şampiyonlar Ligi'nin ileri aşamalarındaki iç saha maçlarını mevcut yetersiz statları yerine UEFA elit standartlarındaki bu yeni arenada oynayabilecek.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
