Bu Kavunlar Açık Artırmada Yaklaşık 36 Bin 500 Dolara Satıldı

Şirketin satın aldığı kavunların daha sonra Keio Store isimli market zincirine devredildiği belirtildi. Söz konusu kavunların hafta sonuna kadar Tokyo’daki bir süpermarkette sergileneceği açıklandı. “Kavun mu bu, küçük çaplı otomobil mi?” dedirten fiyat etiketi ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yubari Tarım Kooperatifi’nin verilerine göre bölgedeki üreticiler, bu yıl yaklaşık 3 bin 86 ton kavun sevkiyatı yapmayı hedefliyor. Toplam ekonomik değerinin ise 2,12 milyar yeni aşması bekleniyor.

Özellikle Japonya’da yılın ilk mahsulleri, yalnızca lezzetiyle değil prestij değeriyle de öne çıkıyor. Bu nedenle açık artırmalarda oluşan astronomik fiyatlar çoğu zaman ticari tanıtım ve marka görünürlüğü amacıyla değerlendiriliyor.