Bu Kavunlar Açık Artırmada Yaklaşık 36 Bin 500 Dolara Satıldı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 16:18
Japonya’da düzenlenen sezonun ilk kavun müzayedesi, rekor fiyatla gündem oldu. Hokkaido bölgesinde yetiştirilen bir çift Yubari kavunu, açık artırmada yaklaşık 36 bin 500 dolara alıcı buldu. Satış, ülkede ilk hasat ürünlerine verilen yüksek değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido adasında yetiştirilen ünlü Yubari kavunları, bu yılın ilk açık artırmasında rekor fiyata satıldı.

Bir çift premium kavun için tam 5,8 milyon yen, yani yaklaşık 36 bin 500 dolar ödendi.

Yerel basında yer alan haberlere göre satış, Yubari bölgesinde düzenlenen sezonun ilk kavun müzayedesinde gerçekleşti. Böylece 2019 yılında kırılan 5 milyon yenlik önceki rekor da geride bırakılmış oldu. Japonya’da ilk hasat ürünlerinin yüksek fiyatlara satılması uzun yıllardır süren bir gelenek olarak dikkat çekiyor.

Rekor teklif, meyve ve sebze toptancılığı yapan Futami Seika şirketinden geldi.

Şirketin satın aldığı kavunların daha sonra Keio Store isimli market zincirine devredildiği belirtildi. Söz konusu kavunların hafta sonuna kadar Tokyo’daki bir süpermarkette sergileneceği açıklandı. “Kavun mu bu, küçük çaplı otomobil mi?” dedirten fiyat etiketi ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yubari Tarım Kooperatifi’nin verilerine göre bölgedeki üreticiler, bu yıl yaklaşık 3 bin 86 ton kavun sevkiyatı yapmayı hedefliyor. Toplam ekonomik değerinin ise 2,12 milyar yeni aşması bekleniyor.

Özellikle Japonya’da yılın ilk mahsulleri, yalnızca lezzetiyle değil prestij değeriyle de öne çıkıyor. Bu nedenle açık artırmalarda oluşan astronomik fiyatlar çoğu zaman ticari tanıtım ve marka görünürlüğü amacıyla değerlendiriliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
