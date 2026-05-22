Okyanusun Derinliklerinde 120 Bin Yıllık Hazine Bulundu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.futura-sciences.com/en/a-...
Atlantik Okyanusu’nun yaklaşık 700 metre derinliğinde yer alan “Kayıp Şehir” hidrotermal alanı, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırmaya devam ediyor. Güneş ışığı ve oksijene ihtiyaç duymadan varlığını sürdüren bu sıra dışı ekosistem, yaşamın kökenine dair teorileri yeniden gündeme taşıdı. Kireçtaşı bacaları ve kimyasal reaksiyonlarla beslenen yapı, Dünya’nın en ekstrem yaşam alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar, bu bölgenin uzayda yaşam ihtimaline dair çalışmalara da önemli bir model sunduğunu belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orta Atlantik Sırtı üzerinde yer alan ve Lost City Hydrothermal Field olarak bilinen bölge, yaklaşık 120 bin yıldır aktif olan benzersiz bir deniz altı ekosistemi sunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilim insanlarına göre bu sistem, yalnızca Dünya’daki ekstrem yaşam koşullarını anlamak için değil, aynı zamanda evrende yaşam olasılığını değerlendirmek için de kritik bir örnek oluşturuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın