Okyanusun Derinliklerinde 120 Bin Yıllık Hazine Bulundu

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 15:37
Atlantik Okyanusu’nun yaklaşık 700 metre derinliğinde yer alan “Kayıp Şehir” hidrotermal alanı, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırmaya devam ediyor. Güneş ışığı ve oksijene ihtiyaç duymadan varlığını sürdüren bu sıra dışı ekosistem, yaşamın kökenine dair teorileri yeniden gündeme taşıdı. Kireçtaşı bacaları ve kimyasal reaksiyonlarla beslenen yapı, Dünya’nın en ekstrem yaşam alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar, bu bölgenin uzayda yaşam ihtimaline dair çalışmalara da önemli bir model sunduğunu belirtiyor.

Kaynak: https://www.futura-sciences.com/en/a-...
Orta Atlantik Sırtı üzerinde yer alan ve Lost City Hydrothermal Field olarak bilinen bölge, yaklaşık 120 bin yıldır aktif olan benzersiz bir deniz altı ekosistemi sunuyor.

2000 yılında keşfedilen bu yapı, klasik volkanik hidrotermal bacalardan farklı olarak magmatik süreçler yerine deniz suyu ile manto kayaçlarının kimyasal etkileşimiyle oluşuyor.

Bölgede kireçtaşından oluşan devasa sütunlar ve bacalar dikkat çekiyor. En dikkat çekici oluşumlardan biri, 60 metreyi aşan “Poseidon” adı verilen monolitik yapı. Bu yapılar, deniz tabanından yükselen 40°C’ye varan sıcaklıktaki kimyasal akışlarla sürekli besleniyor ve çevresinde tamamen güneş ışığından bağımsız bir yaşam döngüsü oluşturuyor.

Bilim insanlarına göre bu sistem, yalnızca Dünya’daki ekstrem yaşam koşullarını anlamak için değil, aynı zamanda evrende yaşam olasılığını değerlendirmek için de kritik bir örnek oluşturuyor.

Özellikle Jüpiter’in Europa ve Satürn’ün Enceladus uydularında benzer kimyasal ortamların bulunabileceği düşüncesi, araştırmalara yeni bir boyut kazandırıyor.

Ancak bu “doğal laboratuvar” insan faaliyetlerinin baskısı altında. Bölgeye yakın alanlarda yürütülen deniz tabanı madenciliği projeleri, ekosistemin hassas yapısının zarar görebileceği endişelerini artırıyor. Bilim çevreleri, bu eşsiz yapının korunması için alanın uluslararası koruma statüsüne alınması gerektiğini savunuyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
