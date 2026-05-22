Okyanusun Derinliklerinde 120 Bin Yıllık Hazine Bulundu

Atlantik Okyanusu’nun yaklaşık 700 metre derinliğinde yer alan “Kayıp Şehir” hidrotermal alanı, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırmaya devam ediyor. Güneş ışığı ve oksijene ihtiyaç duymadan varlığını sürdüren bu sıra dışı ekosistem, yaşamın kökenine dair teorileri yeniden gündeme taşıdı. Kireçtaşı bacaları ve kimyasal reaksiyonlarla beslenen yapı, Dünya’nın en ekstrem yaşam alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar, bu bölgenin uzayda yaşam ihtimaline dair çalışmalara da önemli bir model sunduğunu belirtiyor.