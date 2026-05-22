OpenAI Matematik Dünyasını Sarstı: 80 Yıllık Problem Yapay Zeka İle Çözüldü

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 13:49
Yapay zeka, 80 yıldır matematik dünyasının çözülemeyen sırrı olan ünlü 'düzlemsel birim mesafe' problemini çözerek tarihi bir eşiği aştı. OpenAI tarafından geliştirilen model, matematikçilerin onlarca yıllık ezberini bozarak yepyeni bir dizilim ailesi keşfetmeyi başardı.

Kaynak: https://www.theguardian.com/technolog...
Yapay zeka teknolojilerindeki sınır tanımaz ilerleyiş, bu kez matematik dünyasında tarihi bir zafere imza attı.

OpenAI tarafından geliştirilen genel amaçlı bir model, tam 80 yıldır çözülemeyen ünlü 'düzlemsel birim mesafe' problemini çözerek bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uzmanların da doğruladığı bu tarihi eşik, yapay zekanın yaratıcı bilimsel araştırmalardaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

80 Yıllık Gizem Aydınlandı

Yapay zeka devi OpenAI, mantık yürütme becerilerinde çığır açan yeni bir gelişmeyi duyurdu. Şirketin geliştirdiği sistem, ünlü Macar matematikçi Paul Erdős tarafından 1946'da literatüre kazandırılan 'düzlemsel birim mesafe problemini' aşmayı başardı. Problem temelde oldukça basit bir soruya odaklanıyordu: Düz bir zemine belirli sayıda nokta yerleştirildiğinde, bu noktaların kaç çifti birbiriyle tamamen aynı uzaklıkta olabilir? Erdős, bu mesafelerin belirli bir sınırda artacağını öngörmüştü ancak yapay zeka, bu varsayımı tamamen çürüten yepyeni bir sonuç ortaya koydu.

OpenAI, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada matematikçilerin yaklaşık 80 yıldır en iyi çözümün "kare ızgaralara" benzediğine inandığını hatırlattı.

Ancak yeni yapay zeka modeli, bu köklü inancı yıkarak çok daha yüksek performans gösteren yepyeni bir dizilim ailesi keşfetti. Her ne kadar bu keşif, problemin nokta çiftlerinin ne kadar hızlı arttığına dair kesin çözümünü tam anlamıyla vermese de, Erdős'ün belirlediği üst sınırın oldukça yetersiz kaldığını kanıtlayarak literatürde taşları yerinden oynattı.

İnsanın Pes Ettiği Yerde İnat Etti

Dikkat çeken bir diğer detay ise bu başarının sadece matematiğe özel eğitilmiş bir araçla değil, problemleri küçük parçalara ayıran genel amaçlı bir yapay zeka modeliyle elde edilmiş olması. Geçmişte OpenAI'ın benzer iddiaları, modelin 'zaten bilineni kopyaladığı' gerekçesiyle eleştirilmişti. Fakat bu kez süreç, Erdős problemleri web sitesini de yöneten Thomas Bloom gibi saygın matematikçiler tarafından doğrulandı. Bloom, yapay zekanın bir insanın 'keşfetmeye değmez' diyerek vazgeçeceği yolları büyük bir inatla takip ederek bu sonuca ulaştığını vurguladı.

Sistemin bulduğu kanıt son derece geçerli olsa da uzmanlar, bilginin sindirilmesi, tartışılması ve geliştirilmesi aşamasında insan faktörünün hala hayati olduğuna dikkat çekiyor.

Makaleye katkı sağlayan matematikçi Tim Gowers, bu başarıyı 'yapay zeka matematiğinde bir dönüm noktası' olarak tanımladı. Surrey Üniversitesi'nden Andrew Rogoyski ise yapay zekanın insanlara farklı perspektifler sunduğunu belirterek, bu teknolojinin gelecekteki bilimsel araştırmaların temel araçlarından biri haline geleceğinin artık çok net olduğunu ifade etti.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
