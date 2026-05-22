OpenAI Matematik Dünyasını Sarstı: 80 Yıllık Problem Yapay Zeka İle Çözüldü

OpenAI tarafından geliştirilen genel amaçlı bir model, tam 80 yıldır çözülemeyen ünlü 'düzlemsel birim mesafe' problemini çözerek bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uzmanların da doğruladığı bu tarihi eşik, yapay zekanın yaratıcı bilimsel araştırmalardaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

80 Yıllık Gizem Aydınlandı

Yapay zeka devi OpenAI, mantık yürütme becerilerinde çığır açan yeni bir gelişmeyi duyurdu. Şirketin geliştirdiği sistem, ünlü Macar matematikçi Paul Erdős tarafından 1946'da literatüre kazandırılan 'düzlemsel birim mesafe problemini' aşmayı başardı. Problem temelde oldukça basit bir soruya odaklanıyordu: Düz bir zemine belirli sayıda nokta yerleştirildiğinde, bu noktaların kaç çifti birbiriyle tamamen aynı uzaklıkta olabilir? Erdős, bu mesafelerin belirli bir sınırda artacağını öngörmüştü ancak yapay zeka, bu varsayımı tamamen çürüten yepyeni bir sonuç ortaya koydu.