Astrolog Dinçer Güner Kemal Kılıçdaroğlu’nun Astroloji Haritasını Yorumladı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.05.2026 - 13:59
CHP'de mutlak butlan kararının çıkmasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönecek olması tepkileri beraberinde getirdi. Tepki ve yorumlar art arda gelirken astrolog Dinçer Güner'den dikkat çeken çıkış geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun astroloji haritasını yorumlayan Güner, X hesabından paylaşımda bulundu.

Astrolog Dinçer Güner, Kemal Kılıçdaroğlu’nun astroloji haritasını yorumladı.

CHP için çıkan mutlak butlan kararına farklı bir yorum astrolog Dinçer Güner'den geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun astroloji haritasını yorumlayan Güner, X hesabından paylaşımda bulundu. 

Dinçer Güner, 'Çok merak ettim; bir insanın herkesin sevgisini kazanıp akabinde sevilmeyen bir insana dönüşmeyi göze almak için çelik gibi sinirler ve umursamazlık hakim olmalı... 13 defa seçim kaybettiği halde ille de koltuk demesi için güçlü bir hırs ve yanında obsesyon taşımalı. Doğum haritasında nasıl bir işaret bunu verebilir? Elbette doğum saatini bilmiyoruz (yükselen belli değil)' dedi.

"Gerçekçi olmayan bir mücadeleyi de ifade edebilir... Söylediklerim, kararlarım, düşüncelerim doğrudur başka doğru yoktur durumu..."

Dinçer Güner, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Hırsı bence Mars Oğlak'tan geliyor. Normalde Mars Oğlak'ta yücelir, şahane bir yerleşimdir ve başarı getirir. Fakat hırsın illüzyonu ise Mars'ın Neptün ile karesinden... Gerçekçi olmayan bir mücadeleyi de ifade edebilir...

O hafif kekremsi obsesyon ise Satürn'ün Başak olmasından. Ama Satürn sınav demekse; belki de tam sınav yeri burası... Kontrolü bırakmak, takıntıları yavaşça kenara koymak... Epey çalışma kapasitesi de verir bu yerleşim..

Sinir sistemi ise Merkür ile ilişkili. Yay burcunda (zararlı ve yanık). Bir de Merkür; Güneş'ten önce doğmuş. Söylediklerim, kararlarım, düşüncelerim doğrudur başka doğru yoktur durumu...'

Bazı yorumlar şöyle oldu👇🏻

'Sanırım Gad ın boğa olmasıda sabit ve konfor alanını bırakmak istememesine sebep oluyor. Ay Yengeç, Mars, Neptün ile kare aşırı hayalperest olmasına ve çevresi tarafından kandırılmasına neden olmuştur. Birde algol var.'

'Yücelimi olan insanları sevmiyorum demişti bir meslektaşınız sanırım takıntılı hasta ruhlu insanların çoğu bu yücelime sahip olan kişilerden çıkıyormuş ben öyle anlamıştım konuşmasından doğru mudur?'

'Marsı gerçekten çok üzücü bir konumda. Tek başına yücelim konumları bile ciddi derecede tehlikeli sonuçlar çıkarabiliyor... açıları ve kavuşumları daha da korkunç.'

'Mars Plüton 150'lik de var, aslında doğru zamanda doğru hareket edebilmesi onu yüceltecek, ama görünüşe göre buraya takılmış.'

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
