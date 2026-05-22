Bu Akşam Buzdolabını Boşaltın: Her Saniyesi Zarara Sokuyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 16:40
Birçok gıdayı taze tutmak için ilk refleksimiz onları buzdolabına koymak oluyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Doğru gıda saklama yöntemlerini bilmemek hem cebinize zarar veriyor hem de yiyeceklerin lezzetini ve besin değerini yok ediyor.

İşte buzdolabının kapısından bile geçirmemeniz gereken gıdalar...

Mutfağın en önemli kurallarından biri, her malzemenin kendine has bir yaşam alanı olduğunu bilmektir.

Buzdolabı her yiyecek için bir kurtarıcı değil, aksine bazı gıdalar için bir lezzet düşmanı olabilir.

Herhangi bir ürünü saklamadan önce ambalaj üzerindeki talimatları mutlaka inceleyin.

1. Domates

Domateslerinizi asla buzdolabına koymayın. Soğuk hava domatesin olgunlaşma sürecini durdurur ve tadını yok eder. Onları oda sıcaklığında saklayın.

2. Patates

Buzdolabındaki nem, patateslerin pütürlü ve aşırı tatlı bir yapıya bürünmesine neden olur. Dokusunu ve lezzetini korumak için oda sıcaklığında, hava alan bir kağıt torbada saklamak en doğrusudur.

3. Soğan

Buzdolabının aşırı nemi soğanların hızla küflenmesine yol açar. Soğanları serin, kuru ve mutlaka patateslerden uzak bir yerde saklamalısınız.

4. Salatalık

Salatalıkları buzdolabında saklamak onların sulanmasına ve yüzeylerinde çukurlaşmalar oluşmasına neden olur. En iyi yöntem, tezgahta veya hava geçirmez bir kapta kilerde tutmaktır.

5. Dolmalık Biber

Biberlerin o çıtır yapısını kaybetmesini istemiyorsanız oda sıcaklığını tercih edin. Buzdolabı, dış yüzeylerini yumuşatır.

6. Sarımsak

Buzdolabı sarımsağın yapısını ve dişlerinin dokusunu olumsuz etkiler. Sarımsak başlarını, pişirme alanından uzak, serin ve kuru bir kilerde muhafaza edin.

7. Muz

Erken kararmalarını önlemek için muzları açık bir tezgahta, kilerde veya özel bir muz askısında muhafaza edin.

8. Ekmek

Ekmek buzdolabında kurur ve bayatlar. Gün içinde tüketecekseniz oda sıcaklığında bırakın. Daha uzun süre saklamak için ekmek kutusu veya kağıt torba kullanın ya da doğrudan dondurun. Tüketeceğiniz zaman kızartarak ilk günkü nemini geri kazandırabilirsiniz.

9. Kahve

Kahve çekirdekleri veya öğütülmüş kahve buzdolabındaki nemi ve kokuları sünger gibi çeker. O büyüleyici aromayı kaybetmemek için kahvenizi oda sıcaklığında, hava geçirmez bir kapta saklayın.

10. Çikolata

Çikolata buzdolabında uzun süre kaldığında üzerinde beyaz bir tabaka oluşur, taneli bir dokuya dönüşür ve lezzetini kaybeder. Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru bir yer çikolata için en idealidir.

11. Bal

Balı buzdolabına koyarsanız kristalleşir, sertleşir ve topaklanır. Pürüzsüz ve akışkan kıvamını koruması için oda sıcaklığı yeterlidir.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
