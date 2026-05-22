article/comments
article/share
Haberler
Gündem
5 Dönümle Başladı, Şimdi 5 Tarla Sahibi: Japon Tünelleme Yöntemiyle Yetiştirdi

5 Dönümle Başladı, Şimdi 5 Tarla Sahibi: Japon Tünelleme Yöntemiyle Yetiştirdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 13:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İzmir’in Ödemiş ilçesinde yaşayan Ali Akgün, 5 yıl önce sadece 5 dekarlık küçücük bir alanda başladığı kuşkonmaz üretiminde ezber bozan bir başarıya imza attı. Japon tünelleme tekniğini kullanarak üretimini katlayan başarılı girişimci, kazandığıyla her yıl yeni bir toprak satın alarak tam 5 tarla sahibi oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarımda alternatif ve yüksek gelir getiren ürün arayışı sürerken, İzmir Ödemiş'ten parmak ısırtan bir başarı hikayesi yükseldi.

Tarımda alternatif ve yüksek gelir getiren ürün arayışı sürerken, İzmir Ödemiş'ten parmak ısırtan bir başarı hikayesi yükseldi.

Kurucuova Mahallesi'nde yaşayan üretici Ali Akgün, bölgenin geleneksel ürünleri olan mısır ve patatesi bir kenara bırakarak kuşkonmaz üretimine yöneldi. İzmir’e ilk yeşil kuşkonmazı getiren isimlerden biri olan Akgün, işi bir adım daha ileri taşıyarak Japon tünelleme tekniğiyle Türkiye'de nadir üretilen 'beyaz kuşkonmaz' hasadına da başladı.

Girişimcinin ilk beyaz kuşkonmaz hasat etkinliğine Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ve Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa da katıldı.

Girişimcinin ilk beyaz kuşkonmaz hasat etkinliğine Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ve Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa da katıldı.

Etkinlikte kuşkonmazın bölge için önemine dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Kocaağa, su krizinin kapıda olduğu bu dönemde çarpıcı bir veri paylaştı:

'Kuşkonmaz, bölgede çok su tüketen mısır gibi ürünlerle kıyaslandığında yaklaşık %80 daha az suyla üretilebiliyor. Bu hem çevresel hem de ekonomik açıdan muazzam bir avantaj.'

5 yıl önce ektiği tohumların hayatını değiştirdiğini söyleyen Ali Akgün, başarısının sırrını şu sözlerle anlatıyor:

5 yıl önce ektiği tohumların hayatını değiştirdiğini söyleyen Ali Akgün, başarısının sırrını şu sözlerle anlatıyor:

'5 yıl önce bu topraklarda kuşkonmaz dikimi gerçekleştirdik ve beklemediğimiz kadar iyi bir sonuç aldık. Elde ettiğimiz kazançla her yıl yeni bir tarla ektik. Bugün geldiğimiz noktada beş tarlamız oldu. Şimdi amacım Türkiye'ye çok daha fazla işçilik gerektiren ama çok değerli olan beyaz kuşkonmazı tanıtmak.'

Akgün, pazar devamlılığını sağlamak için üretimi 600 rakımdan 1100 rakıma (Bıçakçı Ovası) kadar yaydığını belirtti. Başarılı üreticinin şimdiki hedefi ise kendi geliştireceği 'Toprak Altı Beyaz Kuşkonmaz Sistemi' ile aynı anda hem yeşil hem de beyaz kuşkonmaz üreterek bir ilke imza atmak.

Ödemiş genelinde şu an 7 üreticinin yaklaşık 80 dönüm alanda bu işi yaptığını belirten Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, projenin büyümesi için düğmeye bastıklarını açıkladı.

Ödemiş genelinde şu an 7 üreticinin yaklaşık 80 dönüm alanda bu işi yaptığını belirten Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, projenin büyümesi için düğmeye bastıklarını açıkladı.

Kaymakamlık, tarım müdürlüğü ve ziraat odasının ortak bir proje yürüttüğünü belirten Erdoğan, 'Fide ve alan desteği gibi teşviklerle bu ürünü yaygınlaştıracağız. Kuşkonmazın çok ciddi bir ihracat potansiyeli var. Bu potansiyeli kalkınma ajanslarına sunarak çiftçimizle buluşturacağız' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın