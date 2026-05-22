Patatesleri Taptaze Saklamanın Yolu Buymuş: 3 Ay Bozulmuyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 11:22
Mutfağın en temel gıdası olan patates, çabuk filizlenmesi ve kararmasıyla bilinir. Ancak patatesi dondurarak saklamanın dâhiyane yolları ortaya çıktı. 

İşte hazırlık zahmetini sıfıra indiren ve patatesi 3 ay boyunca ilk günkü tazeliğinde tutan o yöntemler!

Mutfakta hayatı kolaylaştırmanın yolu dondurucuyu doğru kullanmaktan geçiyor.

Söz konusu patates olduğunda çoğumuz 'Çiğ patates buzluğa atılmaz, sulanır' diye düşünürüz. Bu bilgi kısmen doğru; patatesler çiğ olarak dondurulmaya uygun değildir. Ancak onları doğru yöntemle şoklarsanız, elinizin altında her an kullanıma hazır dev bir patates cephaneliği bulundurabilirsiniz. Beyaz, tatlı veya mor patates... Türü ne olursa olsun, bu yöntemlerle patatesleriniz dondurucuda 3 ay boyunca en iyi durumda kalacak.

1. Haşlanmış Patates Nasıl Dondurulur?

Yemeklerinize veya salatalarınıza anında ekleyebileceğiniz küp patatesler için bu yöntemi uygulayın:

  • Hazırlık: Patatesleri soyun (isteğe göre soymayabilirsiniz de) ve dilediğiniz boyutta doğrayın.

  • Şoklama: Kaynar suya atıp hafif diri kalacak şekilde haşlayın. Pişmeyi durdurmak için hemen buzlu suya basın ve süzün.

  • Dondurma: Bir tepsiye birbirine değmeyecek şekilde dizip dondurucuya atın. 6-12 saat sonra tamamen donduklarında hava geçirmez poşetlere aktarın.

Nasıl Pişirilir? Küçük küpleri çözdürmenize gerek yok! Doğrudan kaynar suya veya pişen yemeğin içine atabilirsiniz. Büyük parçaları ise bir gece önceden buzdolabında çözdürüp öyle haşlayın.

2. Patates Püresi Nasıl Dondurulur?

Aniden gelen misafirler için dondurucuda püre saklamak tam bir hayat kurtarıcıdır.

  • Hazırlık: Küp doğranmış patatesleri iyice haşlayın, süzün.

  • Lezzetlendirme: Damak tadınıza göre tereyağı, süt veya krema ekleyerek püre haline getirin ve tamamen soğutun. (Hızlı soğutmak için püre kasesini içi buz dolu başka bir kaba oturtabilirsiniz).

  • Dondurma: Püreyi dondurucu poşetlerine porsiyonluk olarak paylaştırın ve poşetin içinde mümkün olduğunca düzleştirerek yayın. Bu, hem yer kaplamasını önler hem de hızlı çözülmesini sağlar.

Nasıl Pişirilir? İster bir gece önceden buzdolabında çözdürün, ister dondurulmuş halde doğrudan tavaya alın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak iyice ısınana kadar ısıtmanız yeterli.

3. Patates Kızartması Nasıl Dondurulur?

Fırında veya yağda hazır dondurulmuş patates lüksünü evde kendiniz yapın:

  • Hazırlık: Patatesleri kızartmalık veya elma dilim şeklinde doğrayın. Kaynar suda birkaç dakika (iri parçalar için 5 dakikaya kadar) haşlayıp hemen buzlu suya alın. Süzdükten sonra patatesleri hafifçe sallayarak kabartın.

  • Yağlama: Patatesleri biraz sıvı yağ, kaz yağı veya ördek yağı ile harmanlayarak her yerinin kaplanmasını sağlayın.

  • Dondurma: Tepsiye tek tek dizip dondurun, ardından kilitli poşetlere doldurun.

Nasıl Pişirilir? Asla çözdürmeyin! En iyi sonuç için dondurulmuş haldeki patatesleri doğrudan önceden ısıtılmış fırına verin (pişme süresine normalden 10-15 dakika fazla ekleyin) ya da doğrudan kızgın yağa atarak kızartın.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
