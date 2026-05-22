Piyasalarda Mutlak Butlan Depremi: Borsa, Dolar, Euroda Son Durum

CHP’nin kurultay davasında mutlak butlan kararının çıkması piyasalarda deprem etkisine neden oldu. Kararın ardından Borsa İstanbul BIST100 endeksinde kayıp yüzde 6’yı aştı. ı. Gün içinde satış baskısının giderek derinleşmesiyle birlikte BIST 100 endeksindeki değer kaybı yüzde 6 barajını aştı. Yaşanan bu ani ve sert geri çekilme sonrasında, piyasalarda aşırı oynaklığı engellemek amacıyla uygulanan Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi otomatik olarak devreye girdi. Sistemin tetiklenmesiyle birlikte pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında işlemler geçici olarak durduruldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün günü net yüzde 6.05 oranında çok ağır bir değer kaybıyla tamamlayarak 13.163 puana kadar geri çekildi.

BIST100 endeksi güne -197,62 puan düşüşle 12966,26 puandan başladı.