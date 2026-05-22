Haberler
Ekonomi
Piyasalarda Mutlak Butlan Depremi: Borsa, Dolar, Euroda Son Durum

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.05.2026 - 11:38
CHP’nin kurultay davasında 21 Mayıs Perşembe günü ‘mutlak butlan’ kararı çıktı. Kararın çıkmasının ardından finansal piyasalarda satış dalgası başladı. Piyasalar 22 Mayıs Cuma gününe nasıl başladı? Borsada son durum ne? Dolar, euro kaç TL oldu?

Mutlak butlan kararı sonrası piyasalarda son durum.

CHP’nin kurultay davasında mutlak butlan kararının çıkması piyasalarda deprem etkisine neden oldu. Kararın ardından Borsa İstanbul BIST100 endeksinde kayıp yüzde 6’yı aştı. ı. Gün içinde satış baskısının giderek derinleşmesiyle birlikte BIST 100 endeksindeki değer kaybı yüzde 6 barajını aştı. Yaşanan bu ani ve sert geri çekilme sonrasında, piyasalarda aşırı oynaklığı engellemek amacıyla uygulanan Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi otomatik olarak devreye girdi. Sistemin tetiklenmesiyle birlikte pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında işlemler geçici olarak durduruldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün günü net yüzde 6.05 oranında çok ağır bir değer kaybıyla tamamlayarak 13.163 puana kadar geri çekildi.

BIST100 endeksi güne -197,62 puan düşüşle 12966,26 puandan başladı.

Dolar ve euro kaç TL?

Orta Doğu'da yaşanan gerilim, iç politikada CHP'de mutlak butlan kararının çıkmasının ardından gözler döviz kuruna çevrildi. Dolar kaç TL? Euro kaç TL? 

22 Mayıs Cuma günü dolar 45.7 TL'den işlem görüyor. Euro ise 53.11 TL'ye ulaştı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
