article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tan Taşçı Sahnede Yandı! İzmir Konserinde Tehlikeli Kaza Anbean Kaydedildi

Tan Taşçı Sahnede Yandı! İzmir Konserinde Tehlikeli Kaza Anbean Kaydedildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.05.2026 - 09:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İzmir’deki konserinde sahne efektlerinin azizliğine uğrayan ünlü şarkıcı Tan Taşçı, aniden yüzüne yönelen alevler nedeniyle tehlikeli anlar yaşadı. İzleyicilerin cep telefonu kameralarına yansıyan olay sonrası soğukkanlılığını koruyan sanatçının, performansına hiç ara vermeden devam etmesi dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Tan Taşçı konserinde yaşananlar:

İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda hayranlarıyla bir araya gelen ünlü sanatçı Tan Taşçı, konser sırasında beklenmedik bir kaza ile karşı karşıya kaldı.

İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda hayranlarıyla bir araya gelen ünlü sanatçı Tan Taşçı, konser sırasında beklenmedik bir kaza ile karşı karşıya kaldı.

Şarkılarını seslendirdiği sırada sahne görselliğini artırmak amacıyla kullanılan alev efektleri, bir anda sanatçının bulunduğu bölgeye doğru yükseldi. Biriken ısının yüzüne yaklaşmasıyla kısa süreli bir şok yaşayan Taşçı, durumu fark ederek hızla geri çekildi.

Konseri stadyumdan takip eden binlerce seyirci, yaşanan bu korkutucu anları cep telefonlarıyla kayıt altına alırken, görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Yaşanan talihsiz anın hemen ardından durumunu kontrol eden sanatçı, profesyonel tavrından ödün vermeyerek konserine kaldığı yerden devam etti.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
11
6
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın