Moda Jargonu: “Haute Couture”, “Pret-a-Porter”, “Avant-Garde” Ne Demek?

Erkan Tuna Budak
23.05.2026 - 09:31
Bir moda okuryazarı olmamıza gerek yok diye düşündük ve merak edenler için moda jargonunda en sık karşılaştığımız ama tam olarak anlamını oturtamadığımız kelimeleri incelemek istedik! 

Sürekli duyduğumuz ama tam olarak neyi ifade ettiğini kestiremediğimiz 'Haute Couture', 'Pret-a-Porter' ve 'Avant-Garde' terimleri ne demek?

Yüksek terzilik, yüksek moda ve seçkin insanlar: Haute Couture

Bunu direkt 'özel dikim' olarak çevirebiliriz ama işin aslı klasik bir terzisinin çok ötesinde. Bir mağazaya girip askıdan alabileceğiniz bir şeyden bahsetmiyoruz. Tamamen sipariş üzerine dikilen kıyafetler oluyorlar. Kıyafeti giyecek kişinin beden ölçülerine milimi milimine uygun şekilde sıfırdan tasarlanıyor. Makine işçiliğinden çok ciddi bir el emeği var. Bazen tek bir elbisenin üzerindeki taş işlemeleri için atölyede haftalarca uğraşılabiliyor.

Haute Couture kıyafetlerin fiyatları inanılmaz pahalı. Tahmin edemeyeceğimiz kadar hem de.

Özel işçilik barındırdığı ve seçkin insanlar giysin diye dikildiği için fiyatları da mağazada satılan kıyafetlerle kıyaslanamayacak kadar yüksek oluyor. Kırmızı halıda ünlülerin üzerinde gördüğümüz özel işçilikli tasarımlar genelde bu kategoriye giriyor.

Hatta markaların bu kategoride kıyafet dikmesinin başka bir sebebi de var.

Ünlü markaların koleksiyonları için yaptığı defilelerde çok garip kıyafetler görüyoruz. 'Kim giyiyor bunları?' dedirtiyor hatta. Biz size cevabını verelim:

Bu kıyafetleri kimse giymiyor. Çünkü marka bu kıyafetleri diktiğinde kendi misyon ve vizyonunu bir şekilde yansıtmaya çalışıyor. 'Bakın bizim yaratıcılığımız böyle çalışıyor ve bu şekilde kıyafet dikebiliyoruz.' demek için.

"Prêt-à-Porter" meraklıları buraya: Hazır giyim, Prêt-à-Porter ve konfeksiyon aslında aynı şey.

Bu üç terim birbirinin eş anlamlısıdır. Confection Hollandaca, ready-to-wear İngilizce ve prêt-à-porter ise Fransızca terimdir. Bu üç terim sıklıkla birbirinin yerine kullanılıyor ancak anlamları aynı kalıyor.

Haute Couture'ün aksine burada kişiye özel bir durum yok.

Markalar tasarımlarını S, M, L gibi standart beden ölçülerine göre kalıplara sokup fabrikalarda seri üretime gönderiyor. Sen de mağazaya gidip kendi bedenine uyanı alıp çıkıyorsun. Giy ve çık mantığı yani.

Avant-Garde ise günlük hayatta giyilmesi pek mümkün olmayan, alıştığımız formları yıkan deneysel ve sanatsal tasarımlardır.

Bu kavramı sadece moda dünyasında değil, aynı zamanda sanatın diğer pek çok disiplininde de sıkça duyabilirsin. Biz moda kısmına bakacağız.

Avangart modanın temel amacı, alıştığımız giyim kurallarını yıkmak ve formların sınırlarını sonuna kadar zorlamaktır aslında. Modacılar yine markaların 'Kim giyiyor bunları?' sorusuna verilen bir cevap olarak tasarlıyor bunları. Kimse giymiyor, sadece modacılar ve markalar kendi marka kimliğini bu şekilde yansıtıyorlar.

Tasarımcının buradaki asıl derdi sabah evden çıkarken giyebileceğin rahat bir ceket veya pratik bir pantolon satmak değildir.

Avant-Garde'da hedeflenen şey aslında kumaşla deneysel bir iş çıkarmak veya güncel bir konuya dair dünyaya mesaj vermek oluyor. İnsan anatomisini bozan orantısız kesimler ve giyimde kullanılması pek beklenmeyen tuhaf materyaller bu işin temelini oluşturuyor. Giyilebilir bir sanat ürünü olarak değerlendirmek daha akla uygun geliyor bize.

Erkan Tuna Budak
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
