Motive'nin Yeni Albümü Pasaj'ın Lansmanına Yüzlerce Hayranı Katıldı: "Çocukluğumdan Beri İnşa Ettiğim Hayalim"

Bu başarının çocukluk hayallerinin bir parçası olduğunu söyleyen sanatçı, 'Bu seviyeler aslında çocukluğumdan beri inşa ettiğim hayallerimin birer devamı. Elbette belli bir başarı bekliyordum ama sayılar insanları çabuk yanıltabilir, bazen yolunuzu şaşırtabilir. Bu yüzden rakamlara çok fazla sarılmıyorum ve işime odaklanıyorum' dedi.

Genç yaşta gelen bu devasa şöhretin hayatını nasıl etkilediği sorusuna ise samimi bir dille yaklaşan başarılı rapçi, şöhretin kendisini çoğunlukla pozitif yönde değiştirdiğini ifade etti. Hayatın gerçeklerine de değinen Motive, 'Negatif yönleri de var elbette. Sonuçta insanız; beşer şaşarız' diyerek olgun tavrıyla takdir topladı. Yeni albüm 'Pasaj', benzersiz tarzı ve zengin iş birlikleriyle rap dünyasında uzun süre konuşulacağının sinyallerini ilk geceden vermiş oldu.