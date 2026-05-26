Motive'nin Yeni Albümü Pasaj'ın Lansmanına Yüzlerce Hayranı Katıldı: "Çocukluğumdan Beri İnşa Ettiğim Hayalim"

Pelin Yelda Göktepe
26.05.2026 - 15:58
Türk rap müziğinin son yıllardaki en dinamik ve üretken isimlerinden Motive, uzun süredir merakla beklenen yeni albümü 'Pasaj'ı muhteşem bir lansman gecesiyle dinleyicilerine sundu. Karaköy Frankhan’da gerçekleşen ilk tanıtım gecesinde, başarılı sanatçıyı yüzlerce hayranı yalnız bırakmadı. Yoğun ilgi nedeniyle mekân önünde uzun kuyruklar oluşurken, Motive etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç yaşına rağmen elde ettiği devasa başarıları ve müziğe olan tutkusunu paylaşan sanatçı, yeni albümün kariyerinde farklı bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Hayranlar Saatlerce Kuyrukta Bekledi

Karaköy’ün gözde mekânlarından Frankhan'ın kapısında, Motive’nin yeni projesi 'Pasaj'ın ilk tanıtım gecesi için uzun kuyruklar oluştu. Saatler önce beklemeye başlayan yüzlerce hayran, genç şarkıcıya olan sevgilerini dakikalarca tezahürat yaparak gösterdi. Coşkulu kalabalığın heyecanına ortak olan Motive, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla bir araya gelerek albümün mutfak sürecini ve hissettiklerini paylaştı.

"Son Dakikaya Kadar Sürprizlerle Dolu Bir Albüm Oldu"

Yeni albümün hazırlık sürecinde büyük bir gizlilik ve titizlik yürüttüklerini belirten Motive, projenin her aşamasında dinleyicilerini şaşırtmayı hedeflediklerini söyledi. Birçok başarılı isimle sürpriz düetlere imza attıklarını müjdeleyen rapçi, duygularını şu sözlerle ifade etti:

'Her şeyin son dakikaya kadar sürpriz kaldığı, gizemli bir albüm hazırladık. İçinde çok değerli isimlerle yaptığımız düetler var. Şu an müthiş bir heyecan içindeyim ve dinleyicilerin tepkisini görmek için sabırsızlanıyorum.'

"Rakamlara çok fazla sarılmıyorum ve işime odaklanıyorum"

Bu başarının çocukluk hayallerinin bir parçası olduğunu söyleyen sanatçı, 'Bu seviyeler aslında çocukluğumdan beri inşa ettiğim hayallerimin birer devamı. Elbette belli bir başarı bekliyordum ama sayılar insanları çabuk yanıltabilir, bazen yolunuzu şaşırtabilir. Bu yüzden rakamlara çok fazla sarılmıyorum ve işime odaklanıyorum' dedi.

Genç yaşta gelen bu devasa şöhretin hayatını nasıl etkilediği sorusuna ise samimi bir dille yaklaşan başarılı rapçi, şöhretin kendisini çoğunlukla pozitif yönde değiştirdiğini ifade etti. Hayatın gerçeklerine de değinen Motive, 'Negatif yönleri de var elbette. Sonuçta insanız; beşer şaşarız' diyerek olgun tavrıyla takdir topladı. Yeni albüm 'Pasaj', benzersiz tarzı ve zengin iş birlikleriyle rap dünyasında uzun süre konuşulacağının sinyallerini ilk geceden vermiş oldu.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
