Türkiye’ye Gelen Moldovalı Bir Turist 50 Euro ile Yapabildiklerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.04.2026 - 08:37 Son Güncelleme: 19.04.2026 - 08:40

Bir dönem turistlerin ülkemizde küçük bir miktar para ile gün içinde yapabildiklerini çektikleri videolar oldukça popülerdi hatırlarsanız. Sadece 100 ya da 50 Euro ile gelip dünyaları yiyorlardı. Bu da turistler arasında ciddi bir akıma dönüşmüş, ülkemize yalnızca bunun için gelenler bile olmuştu. 

Şimdi de Moldovalı bir turist 50 Euro ile Türkiye'de bir gününü paylaştı. Videosu, eski videoları fazlasıyla arattı.

Kaynak: https://x.com/aykiri/status/204415720...
Peki 50 Euro, o popüler videolardan bugüne nasıl değişti?

  • Ocak 2020: 330 TL

  • Ocak 2021: 450 TL

  • Ocak 2022: 755 TL

  • Ocak 2023: 1.010 TL

  • Ocak 2024: 1.635 TL

  • Ocak 2025: 1.840 TL

  • Nisan 2026: 2.645 TL

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
