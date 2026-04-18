Yakışıklı Kestaneci Olarak Bilinen Alper Temel "Taciz Etmeye Çalışanlar Oluyor mu?" Sorusunu Yanıtladı

Bildiğiniz üzere ülkemizin son günlerdeki gündemi 'Yakışıklı Kestaneci'. Rus bir turistin çektiği video ile bir anda tüm dünyada viral olan Alper Temel isimli genç için ülkemizi ziyaret eden turistler bile var. Öyle ki kendisi sosyal medya hesabı açar açmaz saatler içinde milyonlarca takipçiye ulaştı.

Kick'te yayın yapan Ucunbiri kanalı, Yakışlıklı Kestaneci ile video çekti. Yayıncının 'Taciz etmeye çalışanlar oluyor mu?' sorusuna yanıt veren Temel, yaşadıklarını tüm gerçekliğiyle anlattı.