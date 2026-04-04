article/comments
article/share
Haberler
Video
1974'te Türkiye'de İlk Kez "Cumartesi Tatilinin" Uygulamaya Başladığı Gün Halkın Karara Tepkisi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.04.2026 - 16:30

İçerik Devam Ediyor

Günümüde bazı ülkeler ve şirketler haftada 4 gün çalıma modeline geçmeyi hedefliyor bildiğiniz üzere. Oysa ki haftada 5 günlük çalışma sistemine geçiş bile çok uzak bir geçmişte olmamıştı. Hatta hala haftada 6 gün çalışılan şirketler var. İnsanlar bütün ev işlerini, alışverişi ve dinlenmeyi tek bir güne sığdırmaya çalışıyor. 

1974 yılında ilk kez cumartesi tatilinin uygulanmaya başladığı gün, TRT bir röportaj gerçekleştirerek halkın bu konudaki görüşlerini aldı. Bazıları bu fikri oldukça beğenirken kimilerinin ise gereksiz bulduğu görüldü. 

Kaynak

Kaynak: https://x.com/Oldlaikdays/status/2040...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Peki Türkiye'de cumartesi günlerinin tatil olmasına neden karar verildi?

  • Enerji Tasarrufu: 1970'li yıllar dünyada petrol krizinin yaşandığı bir dönemdi. Kamu binalarının Cumartesi günü kapalı olması; ısınma, aydınlatma ve ulaşım maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlamayı amaçlıyordu.

  • Verimlilik: Yarım gün mesainin (Cumartesi öğlene kadar) verimsiz olduğu, hazırlık ve ulaşım süresinin çalışma süresine oranla çok yüksek kaldığı düşünülüyordu.

  • Sosyal Yaşam: Videoda vatandaşların belirttiği gibi dinlenme, denize gitme veya aileyle vakit geçirme imkânı sunarak çalışanların motivasyonunu artırmak hedeflenmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
9
4
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın