1974'te Türkiye'de İlk Kez "Cumartesi Tatilinin" Uygulamaya Başladığı Gün Halkın Karara Tepkisi

Günümüde bazı ülkeler ve şirketler haftada 4 gün çalıma modeline geçmeyi hedefliyor bildiğiniz üzere. Oysa ki haftada 5 günlük çalışma sistemine geçiş bile çok uzak bir geçmişte olmamıştı. Hatta hala haftada 6 gün çalışılan şirketler var. İnsanlar bütün ev işlerini, alışverişi ve dinlenmeyi tek bir güne sığdırmaya çalışıyor.

1974 yılında ilk kez cumartesi tatilinin uygulanmaya başladığı gün, TRT bir röportaj gerçekleştirerek halkın bu konudaki görüşlerini aldı. Bazıları bu fikri oldukça beğenirken kimilerinin ise gereksiz bulduğu görüldü.

