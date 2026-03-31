Türkiye'de Yaşayan Bir Alman Türklere Hak Verdiği 3 Konuyu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.03.2026 - 21:26

Bildiğiniz üzere Almanya'da çok fazla Türk yaşıyor. Son birkaç yıldır da yurt dışındaki iş ve eğitim imkanlarını değerlendirmek isteyenlerin ilk durağı Almanya oluyor. Fakat dakik, mesafeli ve kuralcı olmaları ile bilinen Almanlar ile karakter ve yaşayış tarzı olarak epey farklıyız. Bu da Almanya'ya göç edenleri oldukça zorluyor.

Türkiye’de yaşayan Alman içerik üreticisi Julia Graner Türklere hak verdiği 3 şeyi paylaştı. Paylaştığı detaylar iki millet arasındaki farkı bir kere daha ortaya koydu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DV1KOeyCkMy/
Peki Türklerle Almanlar arasındaki en büyük farklar neler?

  • Zaman: Almanlar için dakiklik ve aylar öncesinden yapılan planlar esastır; Türkler daha spontane ve esnektir.

  • İletişim: Almanlar direkt ve net konuşur; Türkler daha dolaylı, duygusal ve 'hatır' odaklı bir dil kullanır.

  • Kurallar: Almanlar kurallara kesin bağlılık gösterirken, Türkler pratik ve duruma göre esneyen çözümler üretir.

  • Sosyal Mesafe: Almanlar kişisel alan ve gizliliğe çok önem verir. Türkler daha sıcakkanlı, iç içe ve topluluk odaklıdır.

  • Mutfak: Almanlar için yemek bir ihtiyaç ve disiplinken (hızlı kahvaltılar), Türkler için yemek (özellikle uzun kahvaltılar) bir sosyalleşme ritüelidir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
