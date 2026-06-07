İstanbul’daki Max Korzh Konseri Öncesinde Binlerce Rus Beyoğlu Sokaklarında Toplanarak Şarkılar Söyledi

Ülkemiz son dönemde peş peşe büyük isimleri ağırladı. Her birinin biletleri günler öncesinden tükendi ve geriye eğlenceli görüntüler kaldı. Dünyanın en büyüleyici metropollerinden biri olan İstanbul, bu kez Beyaz Rusya'nın ve Doğu Avrupa'nın en popüler bağımsız sanatçılarından biri için düzenlenen dev bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Konser öncesi, hayranların enerjisi sokaklara taştı.

Belaruslu müzisyen Max Korzh konseri için Türkiye'ye gelen binlerce Rus, eğlenceye İstiklal Caddesi'nde başladı. Beyoğlu sokaklarını tamamen dolduran binlerce genç, sanatçının ikonik şarkılarını tek bir ağızdan söyleyerek adeta mini bir açık hava konseri düzenledi. İstanbul’un tarihi dokusuyla birleşen bu enerjik kalabalık, çevredeki vatandaşların ve turistlerin de yoğun ilgisini çekti.