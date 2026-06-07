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İstanbul’daki Max Korzh Konseri Öncesinde Binlerce Rus Beyoğlu Sokaklarında Toplanarak Şarkılar Söyledi

İstanbul’daki Max Korzh Konseri Öncesinde Binlerce Rus Beyoğlu Sokaklarında Toplanarak Şarkılar Söyledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.06.2026 - 11:34 Son Güncelleme: 07.06.2026 - 11:38

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Ülkemiz son dönemde peş peşe büyük isimleri ağırladı. Her birinin biletleri günler öncesinden tükendi ve geriye eğlenceli görüntüler kaldı. Dünyanın en büyüleyici metropollerinden biri olan İstanbul, bu kez Beyaz Rusya'nın ve Doğu Avrupa'nın en popüler bağımsız sanatçılarından biri için düzenlenen dev bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Konser öncesi, hayranların enerjisi sokaklara taştı.

Belaruslu müzisyen Max Korzh konseri için Türkiye'ye gelen binlerce Rus, eğlenceye İstiklal Caddesi'nde başladı. Beyoğlu sokaklarını tamamen dolduran binlerce genç, sanatçının ikonik şarkılarını tek bir ağızdan söyleyerek adeta mini bir açık hava konseri düzenledi. İstanbul’un tarihi dokusuyla birleşen bu enerjik kalabalık, çevredeki vatandaşların ve turistlerin de yoğun ilgisini çekti.

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Doğu Avrupa müziğinin "en büyük sokak sesi" olarak anılan Korzh, şarkılarında modern rap, pop ve samimi gitar tınılarını harmanlayarak genç neslin hayallerini, hayal kırıklıklarını ve özgürlük arayışını anlatıyor.

Doğu Avrupa müziğinin "en büyük sokak sesi" olarak anılan Korzh, şarkılarında modern rap, pop ve samimi gitar tınılarını harmanlayarak genç neslin hayallerini, hayal kırıklıklarını ve özgürlük arayışını anlatıyor.

Onun konserleri sadece bir müzik dinletisi değil, hayranlarının birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu, meşalelerin yakıldığı ve devasa 'slam' halkalarının oluşturulduğu kolektif bir gençlik festivali niteliği taşıyor. İstanbul’daki bu erken buluşma da Korzh fanatiklerinin gittikleri her şehre kendi kültürlerini ve enerjilerini taşıdıklarının en net kanıtı.

Belaruslu rapçi Max Korzh, stadyumları dolduran devasa hayran kitlesi kadar, son yıllarda sergilediği net duruşla da adından söz ettiriyor. Savaşın yıkıcı etkileri ve siyasi otoritelerin baskıları karşısında geri adım atmayan sanatçı, müziğini bir barış enstrümanına dönüştürerek küresel bir sembol haline geldi.

KAYNAK

İstanbul'un pek çok noktasında da genç müzisyenin konseri öncesi benzer görüntüler kaydedildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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