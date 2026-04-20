Genetik Mühendisi Dilara Sarı Denedi: Karanfil Gerçekten Bakterileri Öldürüyor mu?

Genetik Mühendisi Dilara Sarı Denedi: Karanfil Gerçekten Bakterileri Öldürüyor mu?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.04.2026 - 09:34

Karanfil ağız sağlığı için sıklıkla tavsiye ediliyor. Ağızdaki bakterileri öldürdüğü biliniyor. Eskilerin yemekten sonra ağza bir tane karanfil atma geleneği, sadece nezaket olsun diye değil, aslında asırlık bir hijyen alışkanlığına dayanıyor. Peki karanfil gerçekten bu kadar etkili mi?

Genetik Mühendisi Dilara Sarı, karanfilin bakterileri yok etmekteki gücünü bir deneyle ortaya koydu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DW9I0B5jZKJ/
Peki karanfilin dişlere nasıl bir faydası var?

Peki karanfilin dişlere nasıl bir faydası var?

  • Doğal Antiseptik: İçindeki öjenol sayesinde ağız içindeki yaraların iyileşmesine yardımcı olur ve enfeksiyon riskini azaltır.

  • Diş Eti Dostu: Diş eti çekilmelerini ve kanamalarını önlemede destekleyicidir. Bazı doğal diş macunlarının karanfilli olmasının sebebi de tam olarak bu.

  • pH Dengesi: Ağız içindeki asit seviyesini dengeleyerek diş minesinin aşınmasını yavaşlatabilir.

Eğer karanfil çiğnemek tadı nedeniyle sert geliyorsa, birkaç karanfili sıcak suda bekleterek kendi doğal ağız gargaranızı da yapabilirsiniz. Hem alkolsüz hem de tamamen doğal bir temizlik sağlar.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
