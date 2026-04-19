Bir İçerik Üreticisi Denedi: Haşlanmış Yumurtaları Saniyeler İçinde Soymanızı Sağlayacak Basit Yöntem

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.04.2026 - 14:23

Haşlanmış yumurta her birimizin temel besin kaynaklarından biri. Hemen hemen her sabah mutlaka tüketiyoruz. Fakat biliyorsunuz ki haşlanmış yumurtayı soymak bazen işkenceye dönüşebiliyor. Özellikle acelemiz varsa işler daha da karışabiliyor. Peki haşlanmış yumurtaları soymanın basit bir yolu yok mu?

'hulyaisback' isimli içerik üreticisi sosyal medyada viral olan yumurta soyma yöntemini denedi. Yöntemin işe yarıyor olması, yumurta soymaktan nefret edenlerin beğenisini topladı.

Peki yumurta soymanın başla kolay yöntemleri var mı?

  • Bardakta Sallama Yöntemi: Haşlanmış yumurtayı bir bardağa koyun, içine az miktarda su ekleyin. Bardağın ağzını elinizle kapatıp hızlıca sallayın. Kabuklar çatlayacak ve suyun yardımıyla neredeyse kendiliğinden dökülecektir.

  • Sirke veya Karbonat Eklemek: Haşlama suyuna bir tatlı kaşığı karbonat veya bir miktar sirke eklerseniz, bu maddeler kabuğun altındaki zarın yumurtadan daha kolay ayrılmasını sağlar.

  • Şok Haşlama (Buz Banyosu): Yumurtalar haşlanır haşlanmaz onları buzlu soğuk bir suya atın. Isı değişimi, yumurtanın kabuktan hafifçe çekilmesini sağlar ve soymayı çok daha zahmetsiz hale getirir.

  • Üfleme Tekniği: Yumurtanın her iki ucundan küçük birer parça kabuk soyun. Dar olan uçtan kuvvetlice üflediğinizde yumurta diğer taraftan fırlayıp çıkacaktır (biraz nefes kuvveti ister!).

  • Kaşıkla Sıyırma: Yumurtayı hafifçe çatlatıp üstten bir delik açtıktan sonra, ince bir kaşığı kabukla yumurta akı arasına sokarak çevirebilirsiniz. Bu yöntemle kabuk tek parça halinde çıkabilir.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
