Bir İçerik Üreticisi Denedi: Haşlanmış Yumurtaları Saniyeler İçinde Soymanızı Sağlayacak Basit Yöntem

Bardakta Sallama Yöntemi: Haşlanmış yumurtayı bir bardağa koyun, içine az miktarda su ekleyin. Bardağın ağzını elinizle kapatıp hızlıca sallayın. Kabuklar çatlayacak ve suyun yardımıyla neredeyse kendiliğinden dökülecektir.

Sirke veya Karbonat Eklemek: Haşlama suyuna bir tatlı kaşığı karbonat veya bir miktar sirke eklerseniz, bu maddeler kabuğun altındaki zarın yumurtadan daha kolay ayrılmasını sağlar.

Şok Haşlama (Buz Banyosu): Yumurtalar haşlanır haşlanmaz onları buzlu soğuk bir suya atın. Isı değişimi, yumurtanın kabuktan hafifçe çekilmesini sağlar ve soymayı çok daha zahmetsiz hale getirir.

Üfleme Tekniği: Yumurtanın her iki ucundan küçük birer parça kabuk soyun. Dar olan uçtan kuvvetlice üflediğinizde yumurta diğer taraftan fırlayıp çıkacaktır (biraz nefes kuvveti ister!).