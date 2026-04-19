Beyaz Yakalı İşinden İstifa Edip Kurye Olan Adam Pişmanlığını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.04.2026 - 12:04

Bildiğimiz üzere bir dönem insanlar masa başı iş için büyük çaba sarf ediyordu. Son dönemde ise beyaz yakalılık 'kölelik' olarak tanımlanıyor ve hatta beyaz yakalı olmak küçümseniyor. Bu yüzden pek çok kişi kendi işinin patronu olmanın hayalini kurarak çeşitli riskler alıyor. Ortaya ise tatsız hikayeler çıkabiliyor. 

Beyaz yakalı işinden istifa edip kuryelik yapmaya başlayan adam yaşadığı pişmanlığı paylaştı. Hayat standartlarının düştüğünü söyleyen adam “Siz siz olun, bilmediğiniz işe girmeyin.” dedi.

"Borçlarım arttı, kredi kartlarım patlamak üzere."

Sadece bilgisayar başında oturuyorsun' algısı beyaz yaka çalışanların en sık maruz kaldığı yargılardan biri. Oysa zihinsel emek fiziksel emekten daha az yorucu değil. Sadece daha az görünür. Bu küçümseme zaman zaman beyaz yakalıların kendi işlerini de değersiz görmesine ve gereksiz riskler almasına zemin hazırlıyor.

Fiziksel işler de romantik görünenden çok daha zorlu. Kurye işinde hava koşullarına bağımlılık, trafik stresi, araç bakım masrafları ve düzensiz gelir başlı başına ciddi sorunlar. Esnaf olmak ise kira, stok, müşteri ilişkileri ve rekabet gibi onlarca değişkeni aynı anda yönetmeyi gerektiriyor.

İş değiştirirken en sık atlanan şey geçiş döneminin maliyeti. Yeni işten gelir gelmeden eski harcamalar devam ediyor. Kredi kartı borçları ve düşen hayat standardı genellikle bu hazırlıksızlığın ürünü. Motivasyon yeterli ama finansal tampon olmadan bu motivasyon hızla tükeniyor. Bu yüzden ciddi adımlar atmadan önce oldukça detaylı bir analiz ve hazırlık yapmak gerekiyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
