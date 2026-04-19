Beyaz Yakalı İşinden İstifa Edip Kurye Olan Adam Pişmanlığını Paylaştı

Sadece bilgisayar başında oturuyorsun' algısı beyaz yaka çalışanların en sık maruz kaldığı yargılardan biri. Oysa zihinsel emek fiziksel emekten daha az yorucu değil. Sadece daha az görünür. Bu küçümseme zaman zaman beyaz yakalıların kendi işlerini de değersiz görmesine ve gereksiz riskler almasına zemin hazırlıyor.

Fiziksel işler de romantik görünenden çok daha zorlu. Kurye işinde hava koşullarına bağımlılık, trafik stresi, araç bakım masrafları ve düzensiz gelir başlı başına ciddi sorunlar. Esnaf olmak ise kira, stok, müşteri ilişkileri ve rekabet gibi onlarca değişkeni aynı anda yönetmeyi gerektiriyor.

İş değiştirirken en sık atlanan şey geçiş döneminin maliyeti. Yeni işten gelir gelmeden eski harcamalar devam ediyor. Kredi kartı borçları ve düşen hayat standardı genellikle bu hazırlıksızlığın ürünü. Motivasyon yeterli ama finansal tampon olmadan bu motivasyon hızla tükeniyor. Bu yüzden ciddi adımlar atmadan önce oldukça detaylı bir analiz ve hazırlık yapmak gerekiyor.