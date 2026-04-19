Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Uyandırmak İçin İlginç Bir Yöntemi Olan Sinir Bozucu Alarmını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.04.2026 - 13:20 Son Güncelleme: 19.04.2026 - 13:22

bazı insanlar için sabah uyanmak sadece bir disiplin meselesi değil, biyolojik bir savaş. Hatta alarmlar tek başına yeterli olmayabiliyor. Aynı anda birkaç farklı alarm kurmaları gerekebiliyor. Fakat artık alarmı ertelemeyi imkansız hale getiren, susturmak içinse çeşitli görevleri tamamlamanız gereken alarmlar var. 

'su.akkor' isimli sosyal medya kullanıcısı, kendisini uyandırmak için rastgele nesnelerin fotoğrafını isteyen alarm uygulamasını paylaştı. Uygulama bazılarının sinirini bozarken, bazıları ise 'Tam ihtiyacım olan şey' yorumunda bulundu.

Kaynak: https://www.instagram.com/su.akkor/
Peki son dönemde popüler olan bu uygulamalar gerçekten faydalı mı?

1. Neden Etkilidir?

Normal bir alarmı kapatmak 'otomatik pilot' bir harekettir. Ancak bir matematik sorusu çözmek veya bir nesnenin fotoğrafını çekmek için beyninizin Prefrontal Korteks (mantıklı düşünme ve karar verme merkezi) bölgesini çalıştırmanız gerekir. Bu süreç, uykululuğa neden olan 'uyku sersemliğini' (sleep inertia) daha hızlı dağıtır. Özellikle videodaki gibi banyodaki bir musluğun fotoğrafını çekme görevi, sizi fiziksel olarak hareket etmeye zorlar. Hareket etmek, vücut ısısını artırır ve beyne 'artık uyanığız' sinyali gönderir.

2. Doğru ve Faydalı mı?

Eğer alarmı kapatıp geri yatma huyunuz varsa (snooze bağımlılığı), bu uygulamalar alışkanlık kazanmak için harikadır. İlk birkaç gün işkence gibi gelse de, bir süre sonra beyniniz bu rutine alışır.

3. Dezavantajları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sabahın köründe zor bir matematik sorusuyla veya ağlayarak (videodaki gibi) uyanmak, güne yüksek kortizol (stres hormonu) seviyesiyle başlamanıza neden olabilir. Bu da gün içinde sizi daha gergin yapabilir. Eğer bu kadar ağır yöntemlere rağmen uyanamıyorsanız, sorun alarmın türü değil, uykunuzun kalitesi veya süresi olabilir. Vücut alarmdan değil, yorgunluktan kalkamıyor olabilir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
