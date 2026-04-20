Bir Psikolog Danışanların Farkında Olmadan Terapiste Kendileri Hakkında İpucu Verdiği Davranışları Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.04.2026 - 10:01

İnsanın kendini anlatmak için her zaman kelimelere ihtiyacı yok aslında. Odaya nasıl girdiği, nereye oturduğu, ellerini nereye koyduğu ve sessizliği nasıl doldurduğu bazen söylediklerinden çok daha fazlasını ele veriyor. Psikoloji tam da bu görünmez dili okumayı öğreten bir bilim.

'psikolognefise' isimli bir psikolog danışanların farkında olmadan terapistlerine kendileri hakkında ipucu verdiği davranışları anlattı. Video pek çok kişiye kendi terapi sürecini gözden geçirtti.

Kaynak: https://www.instagram.com/psikolognefise
Videodaki örneklere ek olarak, terapistlerin radarına takılan diğer bazı ilginç "ipuçları" şunlar olabilir:

  • Kolların Kavuşturulması: Bir konuyu anlatırken aniden kollarını kavuşturman, o konuya karşı savunmaya geçtiğini veya kendini kapatma ihtiyacı hissettiğini gösterebilir.

  • Sürekli Bir Şeyle Oynamak: Yüzüğünle, kıyafetinin ipiyle veya tırnaklarınla oynaman, o anki konunun sende yarattığı içsel kaygının (anksiyete) dışavurumu olabilir.

  • Göz Kaçırma: Utanç duyduğun veya senin için itiraf etmesi zor olan bir şeyi anlatırken göz teması kurmaktan kaçınabilirsin. Terapist bu 'kaçınma' anlarını, üzerinde daha derin çalışılması gereken hassas noktalar olarak not eder.

  • Donup Kalma: Bir soru karşısında gözlerini belli bir noktaya dikip birkaç saniye tepkisiz kalman, zihninin o an bir anıya veya duygusal bir tıkanıklığa çarptığını anlatır.

  • 'Aslında' ve 'Sadece' Kelimeleri: Bir durumu anlatırken çok sık 'aslında' veya 'sadece' gibi hafifletici kelimeler kullanman, olayın ciddiyetini kendi zihninde küçültmeye çalıştığını (rasyonalizasyon) gösterebilir.

  • Üçüncü Tekil Şahıs: Kendinden bahsederken 'Ben' yerine 'İnsanlar böyle hisseder' veya 'Sen de bilirsin ki...' gibi genel ifadeler kullanman, duygularınla arana mesafe koyma çabanın bir işareti olabilir.

  • Hızlı Konuşma: Bazı konuları çok hızlı anlatıp hemen geçmek istemen, o konunun sende yarattığı rahatsızlıktan bir an önce kurtulma isteğini yansıtabilir.

  • Sesin Titremesi veya Alçalması: Duygusal yoğunluk arttığında ses tonunun değişmesi, bastırılan üzüntünün veya öfkenin yüzeye çıktığı andır.

  • Terapisti Memnun Etme Çabası: 'Bakalım bu cevabımı beğenecek mi?' gibi bir tavırla konuşman, hayatındaki otorite figürleriyle (anne, baba gibi) olan ilişkini terapi odasına taşıdığını gösterebilir.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
