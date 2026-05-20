Elektriği Olan Boş Arazileri Kapış Kapış Alıyorlar: Değeri 3 Katına Çıktı

Yapay zeka veri merkezleri çok yüksek elektrik kapasitesine ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden yatırımcılar artık yalnızca geniş ve uygun konumdaki arazilere değil, elektriğe hızlı erişimi olan alanlara bakıyor. İngiltere’de eski sanayi bölgeleri, kapanan fabrikalar ve uzun süredir kullanılmayan tesisler bu nedenle yeniden değer kazanmaya başladı.

Reuters’ın aktardığına göre Londra’daki sıradan sanayi arazileri hektar başına yaklaşık 11 ila 15 milyon sterlin arasında alıcı bulabiliyor. Ancak veri merkezi için uygun elektrik bağlantısına sahip alanlarda bu rakam hektar başına yaklaşık 20 ila 37 milyon sterline kadar çıkabiliyor.

ABD’de de benzer bir tablo var. Elektrik altyapısı hazır araziler, bazı bölgelerde diğer sanayi arazilerine göre 2,5 kat daha pahalıya satılabiliyor. Kuzey Virginia ve Kuzey Kaliforniya gibi merkezlerde fark 3 katın üzerine çıkabiliyor.