Elektriği Olan Boş Arazileri Kapış Kapış Alıyorlar: Değeri 3 Katına Çıktı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 13:51

Yapay zeka yarışı artık yalnızca teknoloji şirketlerini değil, emlak piyasasını da değiştiriyor. Dev veri merkezleri için en kritik ihtiyaçlardan biri güçlü elektrik bağlantısı oldu. Bu yüzden eski sanayi alanları, atıl fabrikalar ve boş araziler yeniden yatırımcıların radarına girdi. Özellikle elektrik altyapısı hazır olan yerler çok daha değerli hale geldi.

Elektrik altyapısı hazır araziler kapışılıyor

Yapay zeka veri merkezleri çok yüksek elektrik kapasitesine ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden yatırımcılar artık yalnızca geniş ve uygun konumdaki arazilere değil, elektriğe hızlı erişimi olan alanlara bakıyor. İngiltere’de eski sanayi bölgeleri, kapanan fabrikalar ve uzun süredir kullanılmayan tesisler bu nedenle yeniden değer kazanmaya başladı.

Reuters’ın aktardığına göre Londra’daki sıradan sanayi arazileri hektar başına yaklaşık 11 ila 15 milyon sterlin arasında alıcı bulabiliyor. Ancak veri merkezi için uygun elektrik bağlantısına sahip alanlarda bu rakam hektar başına yaklaşık 20 ila 37 milyon sterline kadar çıkabiliyor. 

ABD’de de benzer bir tablo var. Elektrik altyapısı hazır araziler, bazı bölgelerde diğer sanayi arazilerine göre 2,5 kat daha pahalıya satılabiliyor. Kuzey Virginia ve Kuzey Kaliforniya gibi merkezlerde fark 3 katın üzerine çıkabiliyor.

Yapay zeka emlak piyasasını da değiştirdi

Veri merkezleri için arazi arayışında en büyük sorunlardan biri şebeke bağlantısı. Yeni bir tesis için yeterli elektrik bağlantısı almak yıllar sürebiliyor. Reuters’ın haberine göre bazı projelerde bu bekleme süresi 12 ila 15 yıla kadar çıkabiliyor. Bu nedenle hazır bağlantısı olan araziler, yatırımcılar için çok daha cazip hale geliyor.

Bu durum piyasada yeni bir rekabet yarattı. Bazı projeler henüz izinleri ve elektrik kapasitesi netleşmeden sıraya giriyor, bu da gerçekten uygulanabilir yatırımların önünü tıkayabiliyor. 

Yani yapay zeka büyüdükçe, emlak dünyasında en değerli şeylerden biri artık yalnızca konum değil. Güçlü elektrik bağlantısı, eski ve boş görünen arazileri bile servet değerine çıkarabiliyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
