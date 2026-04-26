Bir Kardiyolog Paniğe Sebep Olan Ağrıların Sebeplerini Açıkladı: Hangisi Kalp Hangisi Kas Ağrısı?

Pelin Yelda Göktepe
26.04.2026 - 08:41 Son Güncelleme: 26.04.2026 - 08:45

Göğüste hissedilen her ağrı insanı anında en kötü senaryoya götürüyor. İlk olarak akla 'Kalp krizi mi?' sorusu geliyor. Bu panik o kadar güçlü ki bazen ağrının kendisinden daha tehlikeli bir hal alıyor. Oysa göğüs ağrılarının büyük çoğunluğu kalpten değil bambaşka kaynaklardan geliyor.

Prof. Dr. Muhammed Keskin hangi göğüs ağrısının kalple ilgili olduğunu ve hangisinin olmadığını açıkladı. Video pek çok kişinin içini rahatlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DXeui...
"Ani başlayan ve hızlı yükselen bir ağrı varsa veya kararsız kalınıyorsa öncelikle kalp ağrısı akla gelmelidir." diyen doktor göğüs ağrılarının sebeplerini şöyle sıraladı;

  • Batma tarzında göğüs ağrısı: Genellikle Kas

  • Eforla ilişkili göğüs ağrısı: Öncelikle Kalp

  • Yıllardır süren göğüs ağrısı: Genellikle Kas (Kalp yıllarca ağrımaz)

  • Üzerine yatmakla sıkıştıran ağrı: Genellikle Kas

  • Göğse aniden giren ve kısa (saniyeler) süren ağrı: Genellikle Kas

  • Dokunmakla artan ağrı: Kas

  • Pozisyondan etkilenmeyen, ani başlayan ve 5 dakikadan uzun süren ağrı: Öncelikle Kalp

  • Önce korku, sonra çarpıntı, sonra göğüs ağrısı: Panik Atak

Uyarı: Bu içerik bir sağlık tavsiyesi içermez. Herhangi bir sağlık sorununuzda yetkili isimlerden destek almayı unutmayın.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
