Sağlıklı mı Trend mi? Bir Doktor Avuç Avuç Vitamin İçmenin Gerekli Olup Olmadığını Anlattı

D vitamini, B12 ve demir belirli gruplar için gerçek bir eksiklik sorunu oluşturabiliyor. Güneş görmeyenler, veganlar ve hamileler bu grupların başında geliyor ama sağlıklı ve dengeli beslenen bir bireyin çoğu vitamini takviyeye gerek kalmadan gıdadan karşılaması mümkün. Eksiklik olmadan alınan vitamin vücutta birikmekten öteye gitmiyor.

Fazla Vitamin Zararlı Olabilir mi?

A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminler vücutta birikebiliyor. Bu birikimlerin yüksek dozlarda toksik etkilere yol açabileceği bilimsel olarak kanıtlanmış. Su ile çözünen vitaminler idrarla atılıyor ama bu da ödenen paranın büyük bölümünün kelimenin tam anlamıyla akıp gittiği anlamına geliyor.

Kan Tahlili Olmadan Vitamin Almak Neden Riskli?

Çoğu insan neye ihtiyacı olduğunu bilmeden vitamin alıyor. Oysa hangi vitaminin eksik olduğunu anlamanın tek güvenilir yolu kan tahlili. Tahlil olmadan alınan takviyeler en iyi ihtimalle gereksiz, en kötü ihtimalle zararlı.