Sağlıklı mı Trend mi? Bir Doktor Avuç Avuç Vitamin İçmenin Gerekli Olup Olmadığını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.04.2026 - 14:35 Son Güncelleme: 23.04.2026 - 15:02

Sağlıklı yaşam trendi son yıllarda vitamin ve takviye endüstrisini inanılmaz bir büyüme sürecine soktu. Her sabah bir avuç kapsül yutmak artık pek çok kişi için rutin haline geldi. Sosyal medyada içerik üreticileri de dahil pek çok kişi içtikleri vitaminleri paylaşıyor. Peki bilim bu tabloya ne diyor?

Op. Dr. Utku TANTOĞLU avuç avuç vitamin içmenin gerçekten gerekli olup olmadığını anlattı. Doktorun sözleri, özellik evitaminleri takıntı haline getirenleri aydınlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DXbI7qmiONz/
Peki vitaminler gerçekte ne zaman işe yarıyor?

D vitamini, B12 ve demir belirli gruplar için gerçek bir eksiklik sorunu oluşturabiliyor. Güneş görmeyenler, veganlar ve hamileler bu grupların başında geliyor ama sağlıklı ve dengeli beslenen bir bireyin çoğu vitamini takviyeye gerek kalmadan gıdadan karşılaması mümkün. Eksiklik olmadan alınan vitamin vücutta birikmekten öteye gitmiyor.

Fazla Vitamin Zararlı Olabilir mi? 

A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminler vücutta birikebiliyor. Bu birikimlerin yüksek dozlarda toksik etkilere yol açabileceği bilimsel olarak kanıtlanmış. Su ile çözünen vitaminler idrarla atılıyor ama bu da ödenen paranın büyük bölümünün kelimenin tam anlamıyla akıp gittiği anlamına geliyor.

Kan Tahlili Olmadan Vitamin Almak Neden Riskli? 

Çoğu insan neye ihtiyacı olduğunu bilmeden vitamin alıyor. Oysa hangi vitaminin eksik olduğunu anlamanın tek güvenilir yolu kan tahlili. Tahlil olmadan alınan takviyeler en iyi ihtimalle gereksiz, en kötü ihtimalle zararlı.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
