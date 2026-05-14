article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
İsrail'in Hedefinde Bu Kez Yamal Var: Barcelona ve Yamal'ı Tehdit Ettiler

İsrail'in Hedefinde Bu Kez Yamal Var: Barcelona ve Yamal'ı Tehdit Ettiler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.05.2026 - 23:02

FC Barcelona’nın 18 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal, şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşıdığı iddiasıyla İsrail’de gündem oldu. Genç futbolcunun hareketi büyük tartışma yaratırken, Yisrael Katz Yamal’ı “İsrail karşıtlığını körüklemekle” suçladı ve Barcelona yönetimine çağrıda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yamal'ın taşıdığı bayrak İsrail'i rahatsız etti.

Yamal'ın taşıdığı bayrak İsrail'i rahatsız etti.

FC Barcelona’nın 11 Mayıs’taki şampiyonluk kutlamalarında en çok konuşulan anlardan biri, Lamine Yamal’ın Filistin’e destek veren hareketi oldu. 18 yaşındaki genç yıldızın kutlamalar sırasında boynuna Filistin bayrağı takarak Gazze’de yaşananlara dikkat çekmesi dünya genelinde geniş yankı uyandırırken, İsrail tarafında da tepkiye neden oldu.

İsrailli bakan, Yamal'ı hedef alan paylaşım yaptı.

İsrailli bakan, Yamal'ı hedef alan paylaşım yaptı.

Kutlamaların ardından Yisrael Katz, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden doğrudan Lamine Yamal ve FC Barcelona’yı hedef alan bir paylaşım yaptı.

Açıklamasını özellikle İspanyolca yayımlayan Katz, genç futbolcunun Filistin bayrağıyla verdiği görüntülere tepki göstererek Yamal’ı “İsrail’e karşı nefreti körüklemekle” suçladı.

Barcelona'yı da tehdit ettiler.

Barcelona'yı da tehdit ettiler.

Yisrael Katz açıklamalarının devamında FC Barcelona yönetimine de çağrıda bulundu. Lamine Yamal’ın Filistin bayrağıyla verdiği görüntüleri “kışkırtıcı” olarak değerlendiren Katz, kulübün bu konuda resmi bir açıklama yapması gerektiğini savundu. İsrailli Bakan, Barcelona’nın “Bu tür kışkırtmaların kulüpte yeri olmadığına” dair net bir tavır ortaya koymasını istedi.

İsrail cephesinden gelen sert açıklamalara rağmen ne Lamine Yamal’dan ne de Barcelona Kulübü’nden şu ana kadar resmi bir yanıt geldi. Sosyal medya platformlarında ise çok sayıda futbolsever, genç oyuncuya Filistin’e verdiği destek nedeniyle destek mesajları paylaşmayı sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın