İsrail'in Hedefinde Bu Kez Yamal Var: Barcelona ve Yamal'ı Tehdit Ettiler

Yisrael Katz açıklamalarının devamında FC Barcelona yönetimine de çağrıda bulundu. Lamine Yamal’ın Filistin bayrağıyla verdiği görüntüleri “kışkırtıcı” olarak değerlendiren Katz, kulübün bu konuda resmi bir açıklama yapması gerektiğini savundu. İsrailli Bakan, Barcelona’nın “Bu tür kışkırtmaların kulüpte yeri olmadığına” dair net bir tavır ortaya koymasını istedi.

İsrail cephesinden gelen sert açıklamalara rağmen ne Lamine Yamal’dan ne de Barcelona Kulübü’nden şu ana kadar resmi bir yanıt geldi. Sosyal medya platformlarında ise çok sayıda futbolsever, genç oyuncuya Filistin’e verdiği destek nedeniyle destek mesajları paylaşmayı sürdürüyor.