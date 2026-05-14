Küba'da Akaryakıt Bitti, Bütün Ülke Büyük Bir Karanlığa Gömülüyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, Ulusal Elektro-Enerji Sistemi’nde (SEN) meydana gelen kısmi çöküş nedeniyle ülke genelinde geniş çaplı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Yapılan duyuruda, enerji arzında yaşanan ciddi sorunlar nedeniyle Küba’nın yaklaşık yüzde 70’inde zorunlu elektrik kesintisine gidileceği belirtildi.

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı tarafından X üzerinden yapılan açıklamada, ulusal elektrik şebekesinin bir bölümünün devre dışı kaldığı ve enerji üretiminde ciddi sorunların yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, elektrik tüketiminin zirveye ulaştığı saatlerde ülke genelinin yaklaşık yüzde 70’inde planlı kesintiler uygulanacağı belirtilirken şu değerlendirmeye yer verildi:

“Nuevitas Termik Santrali’nin 6 numaralı ünitesi, Rente Santrali’nin 3 numaralı ünitesi ve fuel oil santrali Ulusal Enerji Sistemi dışına çıktı. Ayrıca ülkedeki 16 termik santral ünitesinin 9’u arıza veya bakım nedeniyle devre dışı durumda bulunuyor.”

Küba basınında yer alan haberlerde ise ulusal enerji sistemindeki sorunların temel nedenleri arasında akaryakıt sıkıntısı ve ABD ambargosu nedeniyle enerji santralleri için gerekli yedek parçaların temininde yaşanan zorlukların bulunduğu ifade edildi.

Donald Trump, 30 Ocak tarihinde Küba’ya petrol sağlayan veya satan ülkelerden gelen tüm ürünlere ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray ise söz konusu kararın, Küba’nın “zararlı politika ve faaliyetlerine” karşı ABD’nin ulusal güvenlik ile dış politika çıkarlarını koruma amacı taşıdığını açıklamıştı.

Trump, 1 Şubat’ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin yeniden düzenlenmesine ilişkin görüşmeler başlatıldığını duyurmuş ancak Küba tarafı bu iddiayı yalanlamıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Küba hükümeti, dışarıdan petrol akışı olmadan sistemi sürdürebilmek amacıyla acil durum önlemlerini devreye almıştı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
