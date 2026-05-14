Küba'da Akaryakıt Bitti, Bütün Ülke Büyük Bir Karanlığa Gömülüyor

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı tarafından X üzerinden yapılan açıklamada, ulusal elektrik şebekesinin bir bölümünün devre dışı kaldığı ve enerji üretiminde ciddi sorunların yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, elektrik tüketiminin zirveye ulaştığı saatlerde ülke genelinin yaklaşık yüzde 70’inde planlı kesintiler uygulanacağı belirtilirken şu değerlendirmeye yer verildi:

“Nuevitas Termik Santrali’nin 6 numaralı ünitesi, Rente Santrali’nin 3 numaralı ünitesi ve fuel oil santrali Ulusal Enerji Sistemi dışına çıktı. Ayrıca ülkedeki 16 termik santral ünitesinin 9’u arıza veya bakım nedeniyle devre dışı durumda bulunuyor.”

Küba basınında yer alan haberlerde ise ulusal enerji sistemindeki sorunların temel nedenleri arasında akaryakıt sıkıntısı ve ABD ambargosu nedeniyle enerji santralleri için gerekli yedek parçaların temininde yaşanan zorlukların bulunduğu ifade edildi.