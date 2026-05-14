article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mustafa Sarıgül'den Roblox Müjdesi Geldi: Sarıgül "Saatler Sonra Açılıyor" Dedi

Mustafa Sarıgül'den Roblox Müjdesi Geldi: Sarıgül "Saatler Sonra Açılıyor" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.05.2026 - 22:11

Mustafa Sarıgül, Türkiye’de erişim engeli bulunan Roblox hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarıgül, platform için “Sayılı saatler kaldı” ifadelerini kullanırken, San Francisco’daki Roblox merkezinden bilgi aldığını belirtti. Güncellemelerde son aşamaya gelindiğini söyleyen Sarıgül, “Roblox’la ilgili düzenlemelerde sona yaklaşılıyor. Her an sevindirici bir gelişme olabilir” dedi.

Roblox, Ağustos 2024’te Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Türkiye’de erişime kapatılmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mustafa Sarıgül'den "Roblox" müjdesi.

Mustafa Sarıgül'den "Roblox" müjdesi.

Türkiye’de uzun süredir erişim engeli bulunan Roblox hakkında yeni bir gelişme gündeme geldi. Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada platformun yeniden erişime açılmasının yakın olduğunu öne sürdü.

CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül paylaşımında, “Amerika’daki Roblox merkezinden güzel haber: Roblox açılıyor. Sayılı saatler kaldı” ifadelerini kullandı.

"San Francisco'dan aldığım güzel haber..."

"San Francisco'dan aldığım güzel haber..."

Mustafa Sarıgül, San Francisco’dan aldığı bilgileri kamuoyuyla paylaşarak Roblox’un yeniden erişime açılması için uzun süredir girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Sarıgül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“San Francisco’dan aldığım güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok büyük mücadele verdim. Bütün çalışmaları yaptım. Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum. Roblox’la ilgili güncellemeler sona gelmek üzere. Her an size müjdeli haber gelebilir. Takımlarınızı kurun. Roblox’a az kaldı.”

Sarıgül’ün sözleri, Roblox’un Türkiye’de yeniden erişime açılıp açılmayacağı yönündeki tartışmaları yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Roblox neden kapatılmıştı?

Roblox neden kapatılmıştı?

Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Türkiye’de erişime kapatılmıştı. Anadolu Ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre kararın gerekçesi, platform üzerinde çocukların istismarına yol açabilecek içeriklerin bulunduğu iddiası olmuştu.

Uygulanan erişim engelinin yalnızca internet sitesini kapsamadığı, mobil uygulama mağazalarındaki Roblox uygulamalarına da erişimin durdurulduğu belirtilmişti. İfade Özgürlüğü Derneği tarafından paylaşılan bilgilere göre karar kapsamında roblox.com alan adıyla birlikte App Store ve Google Play üzerindeki uygulama erişimleri de engellenmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın