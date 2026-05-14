Mustafa Sarıgül'den Roblox Müjdesi Geldi: Sarıgül "Saatler Sonra Açılıyor" Dedi

Mustafa Sarıgül, San Francisco’dan aldığı bilgileri kamuoyuyla paylaşarak Roblox’un yeniden erişime açılması için uzun süredir girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Sarıgül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“San Francisco’dan aldığım güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok büyük mücadele verdim. Bütün çalışmaları yaptım. Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum. Roblox’la ilgili güncellemeler sona gelmek üzere. Her an size müjdeli haber gelebilir. Takımlarınızı kurun. Roblox’a az kaldı.”

Sarıgül’ün sözleri, Roblox’un Türkiye’de yeniden erişime açılıp açılmayacağı yönündeki tartışmaları yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.