Bulunduğun Davranışlara Göre Suçluluk Duygun mu Baskın, Utanç Duygun mu?

Sen hem vicdanı güçlü hem de kendini sorgulayan birisin. Hata yaptığında bunun etkisini hissediyorsun ama tamamen kendini yok etmiyorsun. İnsan ilişkilerinde duyarlısın fakat duygularını analiz edebiliyorsun. Bu denge seni hem empatik hem de farkındalığı yüksek biri yapıyor. Yine de bazı dönemlerde çevresel baskılar seni fazla düşünmeye itebiliyor. Özellikle kırılgan hissettiğin zamanlarda hem suçluluk hem utanç duygusu birbirine karışabiliyor. Ama genel olarak duygularını yönetme konusunda güçlü bir yapın var.