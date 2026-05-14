article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Bulunduğun Davranışlara Göre Suçluluk Duygun mu Baskın, Utanç Duygun mu?

Bulunduğun Davranışlara Göre Suçluluk Duygun mu Baskın, Utanç Duygun mu?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
14.05.2026 - 22:01

Bazı insanlar hata yaptığında içten içe vicdan azabı çeker, bazılarıysa kendini tamamen yetersiz hissetmeye başlar. Peki senin içinde daha baskın olan duygu hangisi? Suçluluk mu, utanç mı? Günlük hayatta yaptığın davranışlara göre bunu ortaya çıkarıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seç bakalım!

Seç bakalım!

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Senin suçluluk duygun baskın!

Senin iç dünyanda vicdan oldukça güçlü çalışıyor. Birini kırdığını düşündüğünde ya da yanlış bir şey yaptığında bunu kolay kolay unutamıyorsun. Sürekli olayları analiz edip 'daha farklı davranabilir miydim?' diye düşünüyorsun. İnsan ilişkilerinde dikkatli ve hassas birisin. Bu yüzden bazen başkalarının yükünü de üstüne alabiliyorsun. Suçluluk duygun seni daha empatik biri haline getirse de bazen gereğinden fazla sorumluluk hissetmene neden oluyor. Kendine karşı biraz daha yumuşak davranmayı öğrenmen gerekiyor. Çünkü her şey senin kontrolünde değil.

Senin utanç duygun baskın!

Senin utanç duygun baskın!

Sen hata yaptığında sadece davranışını değil, direkt kendini sorgulamaya başlıyorsun. İç sesin bazen acımasız çalışabiliyor. Özellikle insanların seni nasıl gördüğü konusu seni düşündüğünden daha fazla etkiliyor. Küçük bir yanlış bile uzun süre zihninde yankılanabiliyor. Bu yüzden zaman zaman geri çekiliyor, görünmez olmak istiyorsun. Aslında senin problemin kötü biri olmak değil, kendine fazla sert davranmak. İnsanların düşündüğü şeyleri olduğundan büyük hayal etmeye meyillisin. Kendini olduğun haliyle kabul etmeye başladığında üzerindeki yük ciddi şekilde hafifleyecek.

Sende utanç ve suçluluk eşit!

Sen hem vicdanı güçlü hem de kendini sorgulayan birisin. Hata yaptığında bunun etkisini hissediyorsun ama tamamen kendini yok etmiyorsun. İnsan ilişkilerinde duyarlısın fakat duygularını analiz edebiliyorsun. Bu denge seni hem empatik hem de farkındalığı yüksek biri yapıyor. Yine de bazı dönemlerde çevresel baskılar seni fazla düşünmeye itebiliyor. Özellikle kırılgan hissettiğin zamanlarda hem suçluluk hem utanç duygusu birbirine karışabiliyor. Ama genel olarak duygularını yönetme konusunda güçlü bir yapın var.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın