Haberler
Test
Astroloji Testleri
, Kişilik Testleri
Hangi Gezegenin Enerjisine Sahipsin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
11.05.2026 - 11:54

Bazılarının enerjisi tam bir Mars: ateşli, dürtüsel ve meydan okumaya hazır. Bazılarıysa Neptün gibi; gizemli, sezgisel ve biraz rüya içinde yaşıyor. Peki sen hangi gezegenin enerjisini taşıyorsun? Karakterinin kozmik frekansını çözmeye hazır ol çünkü bu test sonunda içindeki küçük galaksi ortaya çıkacak!

1. Sabah uyandığında ruh halin genelde nasıl olur?

2. İnsanlar seni en çok hangi özelliğinle hatırlar?

3. Bir problem çıktığında ilk refleksin ne olur?

4. Seni en çok hangi ortam mutlu eder?

5. Hayatta seni yönlendiren şey daha çok ne?

6. İnsan ilişkilerinde nasılsın?

7. En büyük zayıflığın ne olabilir?

8. Kendini hangi renge yakın hissediyorsun?

9. Hayatının filmi çekilse türü ne olurdu?

10. İnsanların sende yanlış anladığı şey ne?

Sende Mars enerjisi var!

Sen bulunduğun ortamın nabzını yükselten kişisin. Rekabetten korkmuyor, risk almaktan çekinmiyor ve istediğin şey için savaşabiliyorsun. İnsanlar seni güçlü ve kararlı görüyor ama bazen fazla hızlı hareket edip sonradan düşünme huyun olabilir. İçindeki enerji tam olarak volkan gibi çalışıyor: sakin görünürken bile altında dev bir hareket var. Senin olayın harekete geçmek; beklemek sana göre değil.

Sende Venüs enerjisi var!

Senin enerjin huzur, estetik ve sevgi üzerine kurulu. İnsanlar yanında rahat hissediyor çünkü sakinleştirici bir tarafın var. Güzel şeyleri seviyor, ilişkilerde denge arıyor ve duygusal bağlara önem veriyorsun. Ama bazen kendi huzurun bozulmasın diye bazı şeyleri içine atabiliyorsun. Senin enerjin tam gün batımında hafif rüzgâr alan bir sahil gibi: yumuşak ama unutulmaz.

Sende Neptün enerjisi var!

Senin iç dünyan gerçeklikle rüya arasında bir yerde yaşıyor. Sezgilerin güçlü, hayal gücün geniş ve duyguların çok derin. İnsanlar seni çözmesi zor biri olarak görebilir çünkü herkese içini hemen açmıyorsun. Bazen fazla düşünmek ya da gerçeklerden kaçmak seni yorabiliyor. Ama aynı zamanda yaratıcı, empatik ve büyüleyici bir tarafın var. Senin enerjin gece gökyüzünde hafif sisle görünen ay gibi.

Sende Merkür enerjisi var!

Sen zihinsel olarak sürekli hareket halindesin. Konuşmayı, öğrenmeyi, keşfetmeyi seviyorsun. İnsanlarla hızlı bağ kurabiliyor, bulunduğun ortama anında adapte olabiliyorsun. Ama bazen beynin aynı anda sekiz farklı sekme açıkmış gibi çalışıyor olabilir. Rutin seni sıkıyor çünkü senin enerjin değişimle besleniyor. Sen tam olarak şehir ışıkları gibi birisin: hareketli, parlak ve asla tamamen durmayan.

