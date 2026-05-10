İçerik Üreticisi Özgür Uysal Kız Babası Olanların Kesinlikle Bilmesi Gerekenleri Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.05.2026 - 12:53

Bir kız çocuğunun hayatındaki ilk erkek babası. Bu ilişki onun kendine bakışını, ilişkilere olan güvenini ve dünyaya açılma biçimini şekillendiriyor. Baba bu rolü sorumluluklarının farkında olarak üstlenirse kız çocuğunun hayatında çok şey değişiyor ve bu değişim onun tüm yaşamını şekillendiriyor. 

Kendisi de kız babası olan 'benozguruysal', kız babası olanların mutlaka bilmesi gerekenleri paylaştı. Videoya “Keşke benim babam da bunu bilseydi.” yorumları yağdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/benozguruys...
İşte Özgür Uysal'ın tüm kız babalarına tavsiyeleri;

  • Tuvalet ve Hijyen: 'Tuvalet konusu kızlarda daha hassastır. Öyle her bulunan yerde hijyene dikkat edilmeksizin tuvalete girilmemesi gerekir. Ayrıca kızların altı her zaman önden arkaya doğru temizlenir.'

  • Saç Tarama Sanatı: 'Saç taramak bir strateji işidir. Saçlar her zaman uçlardan açılır, ondan sonra diplere doğru taranır. Diplerden uçlara doğru taranırsa düğüm olur, can yakar.'

  • Sert Oyunlar: 'Sert ve hareketli oyun, yani rough and tumble play sadece erkek çocukları için değildir. Kızlar da omuzlarda taşınmaya, yastık savaşı yapmaya, güreşmeye ihtiyaç duyarlar. Çünkü bu fiziksel oyunlar onların sınırlarını belirler ve güçlerini test eder.'

  • Kıyafet ve Özgürlük: 'Kız çocukları sadece tütü elbiseler giyip öyle uslu uslu oturmak zorunda değildir. O elbiselerle çamura batmalı, ağaca tırmanmalı, yerde yuvarlanmalıdırlar. Kıyafetin cinsiyeti ve kibarlığı yoktur; çocukların oyun oynama ve keşfetme özgürlüğü vardır.'

  • Ayna Etkisi: 'Araştırmalara göre doğan ilk kız çocuğu, babasının kadın kopyasıdır. Ona bir şey söylerken kendinize söylüyormuş gibi düşünün.'

  • İlk Erkek Figürü: 'Unutmayın, bir kız çocuğunun hayatındaki ilk erkek figürü sizsinizdir. Sizden ne görürse dışarıdan da onu bekleyecektir. İleride nasıl erkeklerle birlikte olmasını ve nasıl erkeklerle arkadaşlık kurmasını istiyorsanız çevrenize, eşinize öyle davranın.'

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
