Kemal Sunal'ın "Garip" Filmini İzlerken Gözyaşlarını Tutamayan Minik Kız İzleyenleri de Duygulandırdı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.05.2026 - 19:25

Bazı sanatçılar, devrinin çok ötesinde bir etki bırakıyor. Usta oyuncu Kemal Sunal tam olarak bu sanatçılardan biri. Kemal Sunal filmlerinin büyük bölümü sıradan insanın hikayesini anlatıyor. Ezilen, gülen, düşen ve yeniden kalkan sıradan insan. Bu hikaye her dönemde, her yaşta ve her coğrafyada karşılık buluyor. 

Minik bir kız, Kemal Sunal'ın Garip filmini izlerken duygusal anlar yaşadı. Babasının kollarında sakinleşen minik kızın o anları izleyenleri duygulandırırken, Kemal Sunal'ın nasıl büyük bir oyuncu olduğunu yeniden hatırlattı. 

Hatırlamayanlar için minik kızı ağlatan bu sahnede tam olarak ne oluyordu?

Filmdeki o sahnede, Kemal’in (Kemal Sunal) kapısına bırakılan ve yıllarca kendi evladı gibi büyüttüğü Fatoş’u, daha iyi bir hayat sürmesi için gerçek ailesine teslim etmek zorunda kaldığı o dramatik anlar yaşanıyor. Fatoş, Kemal'in boynuna sarılıp gitmemek için feryat ederken, Kemal ise yüreği kan ağlasa da ona belli etmemeye çalışarak son kez teselli veriyor. O meşhur tiradında, birlikte geçirdikleri uykusuz geceleri, beraber güldükleri anları ve aralarındaki o sarsılmaz bağı öyle bir içtenlikle dile getiriyor ki, izleyen herkes o anları resmen mahkeme salonunda gibi yaşıyor. Bu sahne, bir babanın evladının geleceği için kendi mutluluğundan vazgeçtiği en büyük fedakarlığı simgelediği için izleyen herkesi, tıpkı videodaki küçük çocuk gibi derinden sarsıyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
