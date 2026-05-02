Babasına Sevgisini Gösterdi: Bir Baba Minik Kızının Sıfır Aracına Yaptığı Küçük Süprizi Paylaştı

Çocuklar sevgiyi en saf ve en hesapsız biçimde ifade eder. Duygularını çizimlerle ifade etmeyi seven çocuklar buldukları her şeyi tuvale çevirirler. Bazen o tuval ebeveynlerin canını bir hayli yakabiliyor. Ebeveynlik böyle en beklenmedik anlarda sizi gülüp ağlatmak arasında bırakabiliyor.

'Baba, gel sana sürpriz yaptım' cümlesiyle sıfır aracının yanına giden baba karşılaştığı sürprizi paylaştı. 'Ama bir daha arabanın üzerinde yapmıyorsun değil mi? Bana kâğıt üzerinde kalp yap.' uyarısı ise hem güldürdü hem duygulandırdı.

Kaynak