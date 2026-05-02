Babasına Sevgisini Gösterdi: Bir Baba Minik Kızının Sıfır Aracına Yaptığı Küçük Süprizi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.05.2026 - 21:11 Son Güncelleme: 02.05.2026 - 21:12

Çocuklar sevgiyi en saf ve en hesapsız biçimde ifade eder. Duygularını çizimlerle ifade etmeyi seven çocuklar buldukları her şeyi tuvale çevirirler. Bazen o tuval ebeveynlerin canını bir hayli yakabiliyor. Ebeveynlik böyle en beklenmedik anlarda sizi gülüp ağlatmak arasında bırakabiliyor. 

'Baba, gel sana sürpriz yaptım' cümlesiyle sıfır aracının yanına giden baba karşılaştığı sürprizi paylaştı. 'Ama bir daha arabanın üzerinde yapmıyorsun değil mi? Bana kâğıt üzerinde kalp yap.' uyarısı ise hem güldürdü hem duygulandırdı.

Peki bu tatlı çizimlerden kurtulmanın bir yolu var mı?

Videoda görünen o beyaz, belirgin hatlar genellikle verniğin (en üst koruyucu tabaka) tamamen aşıldığını gösterir. Eğer tırnak o çiziğe girip takılıyorsa, sadece pasta-cila ile o görüntüyü %100 yok etmek mümkün olmaz. Eğer bu çiziklerin üzerine su döküldüğünde çizikler geçici olarak görünmez oluyorsa, hala vernik seviyesindedir ve kurtarılabilir. Ancak su dökülmesine rağmen hala o beyaz hatlar duruyorsa, boyanın altına (astara) inmiş demektir.

Çözüm Ne Olur?

  • Pasta-Cila: Görüntüyü hafifletir ama tamamen yok etmez.

  • Rötuş: Çiziklerin içine fırça ile boya sürülür. Yakından belli olur ama paslanmayı önler.

  • Lokal Boya: Kesin çözümdür ancak aracın 'boyalı' işlem görmesine neden olur.

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
