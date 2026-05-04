Bir Beyin Cerrahı Çocuklarına Asla İzin Vermeyeceği Şeyleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.05.2026 - 08:44

Beyin, vücudun 'komuta merkezi' olduğu için tartışmasız en hayati organlardan biridir. Omurga ise, beynin vücutla konuşmasını sağlayan hayati bir 'köprüdür'. Bu köprü yıkılırsa, beyin sapasağlam olsa bile vücuda hükmedemez.

Bir beyin cerrahı çocuklarına asla izin vermeyeceği aktiviteleri paylaştı. Anne ve babalara uyarı niteliğinde bir paylaşım ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DRSQ1...
Peki bunlar neden tehlikeli?

  • Motosiklet Kullanımı: Motosiklet kazaları, kask kullanılsa bile çok ciddi kafa travmalarına, beyin kanamalarına ve omurga yaralanmalarına yol açma riski en yüksek ulaşım şekillerinden biridir. Bir beyin cerrahı muhtemelen bu tür kazaların geri dönülemez sonuçlarını sıkça gördüğü için bu konuda çok katıdır.

  • Trambolinde Zıplamak: Trambolinler, özellikle çocuklarda boyun ve omurga kırılmalarına, kafa üstü düşmeler sonucu beyin hasarlarına veya ciddi uzuv kırıklarına neden olabilmektedir. Birçok çocuk cerrahı ve ortopedist, trambolinleri ev kullanımı için 'yüksek riskli' olarak sınıflandırır.

  • Enerji İçecekleri: Bu içecekler yüksek miktarda şeker ve kafein içerir. Çocukların gelişmekte olan sinir sistemleri üzerinde çarpıntı, uyku bozuklukları, anksiyete ve kalp ritim bozuklukları gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Ayrıca yüksek şeker içeriği metabolik sağlığı da olumsuz etkiler.

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
