TRT 1 Dizisi Taşacak Bu Deniz’e Bomba İsim Konuk Oluyor!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
04.05.2026 - 08:53

TRT 1 ekranlarının cuma akşamlarına damga vuran yapımı Taşacak Bu Deniz, kadrosuna dahil ettiği yeni isimle izleyicilerini şaşırtmaya hazırlanıyor. Hikayenin gidişatını etkileyecek olan yeni karakter, diziye katıldığı ilk andan itibaren tüm dikkatleri üzerine çekecek. Gelin kimmiş birlikte öğrenelim!

Taşacak Bu Deniz dizisi, yayın hayatına başladığı günden bu yana TRT 1’in en çok izlenen ve her bölümüyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran projeleri arasında yer alıyor.

Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu performanslarıyla dikkat çeken yapım, cuma akşamları elde ettiği reyting başarılarıyla istikrarını sürdürmeye devam ediyor. 

Hikayenin derinliği ve karakterlerin yaşadığı içsel çatışmalar, projeyi sadece bir dizi olmaktan çıkarıp uzun soluklu bir ekran serüvenine dönüştürdü.

Dizinin bu haftaki en büyük sürprizi ise başarılı oyuncu Celil Nalçakan’ın kadroya konuk olarak dahil olması oldu.

Celil Nalçakan, Taşacak Bu Deniz’in ilerleyen bölümlerinde Timur Volkov karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Timur Volkov, uluslararası iş dünyasında sadece ticaret yapan bir isim değil, görünmeyen güç hatlarını kontrol eden stratejik bir figür olarak hikayeye giriş yapacak. 

Ünlü isim en son Show TV’de yayınlanan Rüya Gibi’de yer almış ancak dizisi erken finalle ekranlardan ayrılmıştı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
