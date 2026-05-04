1 Yıl Boyunca Düzenli Spor Yapan Genç Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.05.2026 - 09:09 Son Güncelleme: 04.05.2026 - 10:53

Spor yapmak ve bunu düzenli bir şekilde sürdürebilmek pek çok kişinin hayali.  Fakat sadece isteyen insan sayısı ile gerçekten spor yapan insan sayısı arasında dağlar kadar fark var. Çünkü başlamak kolay ama devam etmek, özellikle ilk heyecan geçtikten sonra devam etmek bambaşka bir iş. Bu durumda da başkalarının dönüşüm videoları ilham verici olabiliyor. 

Bir genç 1 yıl boyunca düzenli spor yaparak yaşadığı değişimi paylaştı. Videoya 'Ben de bu yıl başlayacağım' yorumları yağdı.

Peki spora bugün başlarsanız 1 senede vücudunuzda nasıl değişimler olur?

1. İlk 3 Ay: En Zor Dönem: Motivasyon yüksek başlıyor ama 3-6. haftalarda düşüyor. Vücut henüz değişmiyor, ayna aynı görünüyor ve 'Ne işe yarıyor bu' sorusu kafayı kurcalamaya başlıyor. İşte büyük çoğunluğun bıraktığı nokta tam burası. Devam edenler ise henüz görünmeyen değişimin aslında içeride başladığını fark ediyor.

2. 3-6. Aylar: Değişim Görünür Hale Geliyor: Kas kütlesi artmaya, yağ oranı düşmeye ve ayna farklı konuşmaya başlıyor. Daha önemlisi günlük enerji seviyesi yükseliyor, uyku kalitesi artıyor ve stresle başa çıkma kapasitesi güçleniyor. Spor artık 'yapmak zorunda olduğum şey' olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geliyor.

3. 6-12. Aylar: Disiplinin Alışkanlığa Dönüşmesi: Araştırmalar bir davranışın alışkanlığa dönüşmesinin ortalama 66 gün aldığını gösteriyor. 6. ayı geçen bir sporcu için antrenman artık zorlama değil rutin. Bu dönüşüm hem fiziksel hem zihinsel olarak çok güçlü bir değişim yaratıyor. 1 yılı tamamlayan biri bambaşka bir bedene değil, bambaşka bir zihne de sahip oluyor.

4. Disiplinsizlik Neden Bu Kadar Yaygın?: Sosyal medya anlık sonuçları gösteriyor. 6 haftada inanılmaz dönüşümler, filtresiz 'önce-sonra' fotoğrafları... Bu görüntüler gerçekçi olmayan beklentiler yaratıyor. Beklenti karşılanmayınca motivasyon çöküyor. Oysa gerçek dönüşüm aylarca sessizce inşa ediliyor.

5. 1 Yılın Asıl Armağanı: O genç 1 yıl sonra paylaştığı fotoğraflarda yalnızca farklı bir beden göstermiyor. 365 gün boyunca kendine verdiği sözü tutmuş biri olduğunu ispatlıyor. Bu ispat spor salonunun çok ötesinde hayatın her alanına taşınıyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
