Yüzünün Beş Farklı Bölgesine Dolgu Yaptıran Kadının Değişimi Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.04.2026 - 23:35 Son Güncelleme: 28.04.2026 - 23:39

Günümüzde estetik operasyonlara olan bakış açısı tamamen değişti. Eskiden estetik sadece 'gençleşmek' ya da problemli olan bölgeleri düzeltmek içindi, şimdi ise bir moda akımı ya da bir statü sembolü haline geldi. Estetik müdahaleler, kişinin kendisine yatırım yaptığına dair bir imaj oluşturuyor. Bu yüzden de giderek yaygınlaşıyor. 

Bir kadın yüzünün beş farklı bölgesine yaptırdığı dolgu işleminin öncesi ve sonrasını paylaştı. Herhangi bir cerrahi işlem olmadan yaşadığı değişim beğeni topladı.

Bir öğle arasında bile yaptırılıyor.

Dolgunun bu kadar yaygınlaşmasının arkasında sosyal medyanın yarattığı görsel standartlar yatıyor. Filtreler ve düzenleme uygulamalarının normalleştirdiği yüz oranları gerçek hayatta dolguyla elde edilmeye çalışılıyor. Bu döngü talebi her geçen yıl artırıyor. Ayrıca işlemin kısa sürede yapılması da insanlara cazip geliyor. Fakat estetik çılgınlığı giderek akılalmaz bir noktaya geliyor. 

Snapchat ve Instagram filtreleri, yüzümüzü pürüzsüzleştirip elmacık kemiklerimizi yukarı taşımaya alıştırınca, aynaya baktığımızda gördüğümüz 'filtresiz' halimiz bize bir kusur gibi gelmeye başladı. Bu durum tıp literatürüne 'Snapchat Dismorfisi' olarak geçti; yani insanlar cerrahlara kendi filtreli fotoğraflarıyla gidip 'beni buna benzet' demeye başladı.

UYARI: TIBBİ ÖNERİ İÇERMEZ

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
