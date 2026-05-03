Amerikalı Bir Kadından "Şanghay'da 1.90 Boyunda Büyük Beden Olmak" Videosu

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.05.2026 - 11:26 Son Güncelleme: 03.05.2026 - 11:50

Çin’de fiziksel görünümü farklı olan insanlara oldukça ilginç bakışların atıldığı videolara daha önce denk gelmişsinizdir. Özellikle yerel halkın yoğun olduğu yerlerde standartların dışında görünen herkese karşı çok filtresiz bir merak var. Sadece boy veya kilo değil saç rengi, ten rengi veya çok farklı bir giyim tarzı bile insanların durup izlemesi, hatta telefonlarını çıkarıp fotoğraf çekmesi için yeterli sebep. Bizde birine uzun uzun bakmak bazen kaba karşılanabilir ama orada bu daha çok saf bir merak ve şaşkınlık belirtisi olarak görülüyor.

1.90 boyunda büyük bedene sahip bir kadın, kendisine nasıl bakılacağını görmek için Şangay sokaklarında yürürken o anları kaydetti. Etraftan gelen bakışlar izlerken bile rahatsız etti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DXy3u-TOcIr/
"Olduğum halimle bu kadar yer kaplamak bana kendimi çok güçlü hissettiriyor."

Çin'de ortalama boy uzunluğu Batı'ya göre daha kısa olduğu için, kadının 1.90'lık boyu ve fiziksel yapısı oradaki insanlar için oldukça sıra dışı ve dikkat çekici bir durum. Zaten bu duruma hazırlıklı olan bir kadın ülkede yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

'Şangay'da 1.90 boyunda ve büyük beden biriyseniz, kalabalığa karışmak diye bir şey yoktur! Bu kadar görünür olmak; bitmek bilmeyen bakışları, şaşkınlık dolu süzmeleri, gizli fotoğrafları ve büyük bir merakı da beraberinde getiriyor. Bazı günler, olduğum halimle bu kadar yer kaplamak bana kendimi çok güçlü hissettiriyor. Diğer anlarda ise bu kadar 'algılanıyor' olmak biraz yorucu olabiliyor ama aradaki engellerin kalkıp dünyanın her yerinden 'teyzelerle' o sıcak bağı kurduğum anlara bayılıyorum!'

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
