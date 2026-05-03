Amerikalı Bir Kadından "Şanghay'da 1.90 Boyunda Büyük Beden Olmak" Videosu

Çin’de fiziksel görünümü farklı olan insanlara oldukça ilginç bakışların atıldığı videolara daha önce denk gelmişsinizdir. Özellikle yerel halkın yoğun olduğu yerlerde standartların dışında görünen herkese karşı çok filtresiz bir merak var. Sadece boy veya kilo değil saç rengi, ten rengi veya çok farklı bir giyim tarzı bile insanların durup izlemesi, hatta telefonlarını çıkarıp fotoğraf çekmesi için yeterli sebep. Bizde birine uzun uzun bakmak bazen kaba karşılanabilir ama orada bu daha çok saf bir merak ve şaşkınlık belirtisi olarak görülüyor.

1.90 boyunda büyük bedene sahip bir kadın, kendisine nasıl bakılacağını görmek için Şangay sokaklarında yürürken o anları kaydetti. Etraftan gelen bakışlar izlerken bile rahatsız etti.