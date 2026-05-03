Usta Oyuncu Sumru Yavrucuk Manifest'in Şarkı Sözlerini Farklı Şivelerle Okuyarak Oyunculuk Resitali Sergiledi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.05.2026 - 12:03 Son Güncelleme: 03.05.2026 - 12:31

Sumru Yavrucuk sanat dünyamızın büyük ustalarından biri. Onu bazılarımız 'Yabancı Damat'ın hamarat Feride’si, bazılarımız 'Fatmagül’ün Suçu Ne?' dizisinin fedakar Ebe Nine’si olarak hatırlıyor. Ama o sadece bir dizi oyuncusu değil. Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden biri!

Psikolog Gökhan Çınar'ın programına konuk olan Sumru Yavrucuk yeteneğiyle kendisine bir kere daha hayran bıraktı.

Bir şarkı sözü kaç farklı şekilde okunabilir?

Programda adeta bir 'şive şov' yapan Yavrucuk, Antep şivesinden girip, Rum Türkçesiyle devam edip, Balkanlar üzerinden Karadeniz'e bağlayarak herkesi şaşkına çevirdi.

Manifest'in 'SNAP' isimli şarkısının sözleriyle izleyenleri farklı coğrafyalara götüren Sumru Yavrucuk 'Oyunculuk budur' dedirtti.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
