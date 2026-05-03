Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olur mu? Bakan'dan İlk Açıklama Geldi!

Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Orta Doğu’daki savaşı, savaşın etkilediği bölgedeki krizleri ve turizm sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirdi. “Bu savaşın kimseye faydası olmayacak, savaştan kimse olumlu sonuç elde etmeyecek. Bu bölgenin jeopolitik konumu sebebiyle geçmişte olduğu gibi günümüzde de ve maalesef gelecekte de krizlere açık bir bölgede yaşıyoruz. Sektörü krizlere bağışıklı hale getirmemiz gerekiyor.” diyen Ersoy, merak edilen Kurban Bayramı tatili sorusuna da cevap verdi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, '9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar.” açıklamasında bulundu.