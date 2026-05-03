Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olur mu? Bakan'dan İlk Açıklama Geldi!

Merve Ersoy - TV Editörü
03.05.2026 - 12:37

27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak ediliyordu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?' sorusuna ilk açıklamayı yaptı.

Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Orta Doğu’daki savaşı, savaşın etkilediği bölgedeki krizleri ve turizm sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirdi. “Bu savaşın kimseye faydası olmayacak, savaştan kimse olumlu sonuç elde etmeyecek. Bu bölgenin jeopolitik konumu sebebiyle geçmişte olduğu gibi günümüzde de ve maalesef gelecekte de krizlere açık bir bölgede yaşıyoruz. Sektörü krizlere bağışıklı hale getirmemiz gerekiyor.” diyen Ersoy, merak edilen Kurban Bayramı tatili sorusuna da cevap verdi. 

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, '9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar.” açıklamasında bulundu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
