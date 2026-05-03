Bakımı Aksatan Yandı: 10 Bin Liradan Kaçan 150 Bin Lira Ödeyecek

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 12:08

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sanayide 'yazlık bakım' mesaisi başladı. Uzmanlar uyarıyor: Zamanında yapılmayan filtre ve yağ değişimi, motorun kilitlenmesine ve masrafın 15 katına çıkmasına neden oluyor.

Yaz mevsiminin kapıya dayanması ve seyahat planlarının hız kazanmasıyla birlikte, Elazığ’daki sanayi sitelerinde yoğunluk zirveye ulaştı.

Araçlarını uzun yola hazırlamak isteyen vatandaşlar, bakım merkezlerinin yolunu tutarken; oto tamir ustalarından sürücülerin cebini yakacak önemli bir uyarı geldi.

Yazlık bakımın sadece bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayan oto tamir ustası Muharrem Dündar, ihmal edilen küçük bakımların büyük felaketlere yol açabileceğini belirtti.

Dündar, şu anki maliyet tablosunu şu sözlerle özetledi:

'Bir aracın periyodik bakımı bugün 5 ila 10 bin lira arasında değişiyor. Ancak bu bakımlar aksatılırsa; yağ değişmezse veya antifriz kontrol edilmezse araç motor kitleyebilir. Bu durumda karşınıza çıkacak fatura 100 bin ile 150 bin lira arasındadır. Yani zamanında harcamadığınız 10 bin lira, size 15 katı masraf olarak geri döner.'

Yaz Bakımında Neler Yapılmalı?

Ustalar, özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin şu noktalara dikkat etmesi gerektiğini altını çiziyor:

  • Sıvı Kontrolleri: Antifriz, motor yağı ve fren yağı mutlaka kontrol edilmeli.

  • Filtre Değişimi: Yağ, hava, mazot ve klima filtreleri yenilenmeli.

  • Lastik ve Fren: Yol tutuşu için yazlık lastiklerin durumu ve fren sistemleri gözden geçirilmeli.

Aracını bakıma getiren vatandaşlardan Mustafa Gündal, sadece maddi hasar değil, can güvenliği için de sanayide olduklarını ifade etti. Gündal, 'Aracımızın lastik, antifriz ve yağ bakımlarını yaptırdık. Yola çıkacağız; hem kendi güvenliğimiz hem de trafiği tehlikeye sokmamak için bu bakımlar şart.' dedi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
