Bakımı Aksatan Yandı: 10 Bin Liradan Kaçan 150 Bin Lira Ödeyecek

Ustalar, özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin şu noktalara dikkat etmesi gerektiğini altını çiziyor:

Sıvı Kontrolleri: Antifriz, motor yağı ve fren yağı mutlaka kontrol edilmeli.

Filtre Değişimi: Yağ, hava, mazot ve klima filtreleri yenilenmeli.

Lastik ve Fren: Yol tutuşu için yazlık lastiklerin durumu ve fren sistemleri gözden geçirilmeli.

Aracını bakıma getiren vatandaşlardan Mustafa Gündal, sadece maddi hasar değil, can güvenliği için de sanayide olduklarını ifade etti. Gündal, 'Aracımızın lastik, antifriz ve yağ bakımlarını yaptırdık. Yola çıkacağız; hem kendi güvenliğimiz hem de trafiği tehlikeye sokmamak için bu bakımlar şart.' dedi.