Türkiye'deki Bu İki İlçe Japonların ve Çinlilerin Radarında

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 09:11

Türkiye’nin en kapsamlı arkeoloji hamlesi olan Taş Tepeler Projesi, uluslararası bir boyut kazanıyor. Şanlıurfa’daki Neolitik yerleşimlerde yürütülen kazı çalışmaları; Uzak Doğu’nun iki devi Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti’ni Karaköprü’nün tepelerinde bir araya getiriyor.

Geçtiğimiz yıl Japonya Prensesi Akiko Mikasa’nın ilk kazmayı vurduğu Ayanlar Höyük’te, Japon arkeologlar uzun soluklu bir çalışma için sahaya iniyor.

Taş Tepeler Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, Japon ekibin sadece kazı değil, kazı evi ve ön belgeleme gibi tüm altyapı çalışmalarını titizlikle tamamladığını belirtti. Karul, 'Kısa sürede sonuç değil, en doğrusunu yapma iradesine sahip bir ekiple çalışıyoruz.' diyerek projenin kalitesine vurgu yaptı.

Projenin en dikkat çekici gelişmelerinden biri ise Çin Arkeoloji Enstitüsü’nün katılımı oldu.

Gelecek aydan itibaren Yoğunburç yerleşmesinde başlayacak çalışmalar, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye’deki ilk kazı projesi olma özelliğini taşıyor. Bu tarihi adım, Taş Tepeler’in uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtlıyor.

Prof. Dr. Necmi Karul, projenin büyüklüğünü şu rakamlarla özetledi:

15’i Türk, 21’i yurt dışı olmak üzere toplam 36 akademik kurul.

Geçtiğimiz yıl sahada ter döken 200 arkeolog.

Usta-çırak ilişkisiyle yetişen genç arkeologlar ve dünyanın her yerinden gelen uzmanlar.

Prof. Dr. Necmi Karul, 'Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı arkeolojik girişimidir. Dünyanın her yerinden bilim insanlarının yerleşiklik, mimarlık ve iş bölümü gibi ortak geçmişimizi araştırmak için burada olması gurur verici. Bilgiyi hapsetmiyor, tüm dünyayla paylaşıyoruz.' dedi.

Neden Önemli?

Karaköprü’nün bu iki bölgesi, tıpkı Göbeklitepe gibi Neolitik döneme dair ezber bozan yeni bulgular barındırma potansiyeline sahip. Japon ve Çinli ekiplerin uzmanlığıyla, insanlığın avcı-toplayıcılıktan yerleşik hayata geçiş hikayesi Urfa topraklarında yeniden yazılmaya devam edecek.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
