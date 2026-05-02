Gizli Mesaj İçeriyor: Saat Reklamlarında Saat Neden Hep 10:10'u Gösterir?

Gizli Mesaj İçeriyor: Saat Reklamlarında Saat Neden Hep 10:10'u Gösterir?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
Saat mağazalarında, kataloglarda ve reklamlarda dikkat ettiniz mi neredeyse tüm saatlerde akrep ve yelkovan 10:10'u gösteriyor. Bu tesadüf değil, 1920'lerden beri süren bilinçli bir tercih.

Gülümseme Etkisi Nasıl Çalışıyor?

Gülümseme Etkisi Nasıl Çalışıyor?

10:10 pozisyonu, saatin kadranında mükemmel bir simetri oluşturuyor. Akrep ve yelkovan, saat 12'nin iki yanında eşit açılarla konumlanarak sanki gülümseyen bir yüz ifadesi yaratıyor. Bu görsel etki, insan beyninin pozitif duygular ile ilişkilendirdiği bir şekil.

Vanderbilt Üniversitesi'nden Kurt Carlson'ın yürüttüğü araştırmalar, bu gülümseme pozisyonunun tüketiciler üzerinde olumlu etki yarattığını gösteriyor. İnsanlar, 10:10 pozisyonundaki saatleri daha çekici ve satın alınabilir buluyor.

Marka Görünürlüğü Neden Bu Kadar Önemli?

Marka Görünürlüğü Neden Bu Kadar Önemli?

10:10 pozisyonu sadece estetik bir tercih değil, aynı zamanda pratik bir çözüm. Bu konumda akrep ve yelkovan, saat kadranının üst kısmında yer alan marka logosunu çerçeveliyor. Logo böylelikle tam ortada, net bir şekilde görünür hale geliyor.

Alternatif pozisyonlar düşündüğünüzde sorun ortaya çıkıyor. 6:30'da ibreler logoyu kapatır, 3:15'te asimetrik görünür, 8:20'de ise olumsuz bir ifade yaratır. 10:10, hem logoyu öne çıkarıyor hem de pozitif bir his veriyor.

Sektör Standardı Nasıl Oluştu?

Sektör Standardı Nasıl Oluştu?

Bu gelenek 1920'lere kadar uzanıyor. O dönemde saat üreticileri, ürünlerini en iyi şekilde sergileyecek pozisyonu ararken 10:10'u keşfettiler. Rolex, Omega gibi prestijli markalar bu standardı benimserken, diğer üreticiler de takip etti.

Zaman içinde 10:10, saat reklamcılığında yazısız bir kural haline geldi. Bugün hala geçerliliğini koruyan bu yaklaşım, fotoğraf çekimlerinden vitrin düzenlemelerine kadar her aşamada kullanılıyor.

Araştırmalar gösteriyor ki, bu basit detay tüketici davranışlarını gerçekten etkiliyor. Gülümseyen saat kadranları, satın alma kararlarında pozitif rol oynuyor ve marka imajını güçlendiriyor.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
right-dark
