500 Yıl Önce Kaybolan Gemi, Çölün Altından Hazinesiyle Birlikte Çıktı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 14:33

1533 yılında Atlantik'te iz bırakmadan kaybolan Portekiz gemisi 'Bom Jesus', tam 500 yıl sonra Namib Çölü’nün kumları altından adeta bir servetle birlikte çıktı. Elmas madencilerinin tesadüfen bulduğu gemi, arkeoloji dünyasını sarsan hazineler barındırıyor.

Dünyanın en kurak yerlerinden biri olan Namib Çölü, tarihin en büyük denizcilik gizemlerinden birine ev sahipliği yapıyor.

16. yüzyılda Hindistan yolunda fırtınaya yakalanarak kaybolan efsanevi Portekiz kalyonu Bom Jesus (İyi İsa), kıyıdan yüzlerce metre içeride, kumların altında bozulmamış halde bulundu.

Her şey, 2008 yılında Namibyalı madencilerin bir elmas çıkarma projesi için kıyı bölgesindeki deniz suyunu boşaltmasıyla başladı. Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan manzara, madencileri şoka uğrattı: Yarım milenyumdur gün yüzü görmemiş devasa bir gemi gövdesi. Yapılan incelemeler, bu geminin 1533’te Portekiz’den ayrılan ve bir daha haber alınamayan kraliyet gemisi olduğunu kanıtladı.

Arkeologların "Keşifler Çağı’ndan kalma bir zaman kapsülü" olarak nitelendirdiği batığın içinden çıkan kargo, dönemin küresel ticaretinin ihtişamını gözler önüne seriyor:

  • 2.000 adet saf altın sikke

  • Yüzlerce kilogram ağırlığında bakır külçeler

  • Gümüş paralar

  • Nadir bulunan devasa fildişleri

Çölün aşırı tuzlu ve kuru ortamı sayesinde, geminin ahşap gövdesinden metal ekipmanlarına kadar her şeyin şaşırtıcı derecede sağlam kaldığı görüldü.

Hazineler yerli yerinde dursa da, geminin en büyük gizemi henüz çözülebilmiş değil: İnsan kalıntıları nerede?

Normal şartlarda 200’e yakın denizci taşıması gereken kalyonun çevresinde tek bir kemik izine rastlanmadı. Tarihçiler iki ihtimal üzerinde duruyor: Ya mürettebat gemi parçalanırken okyanusun derinliklerinde kayboldu ya da bir kısmı karaya çıkmayı başararak Namib Çölü'nün uçsuz bucaksız kumları arasında hayata tutunmaya çalıştı.

Portekiz hükümeti, bu muazzam buluntunun tüm haklarını resmen Namibya’ya devretti.

Bugün 'İskelet Sahili' olarak bilinen gemi mezarlığının en değerli parçası kabul edilen Bom Jesus, hem sömürgecilik tarihine hem de antik deniz ticaret yollarına ışık tutmaya devam ediyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
