500 Yıl Önce Kaybolan Gemi, Çölün Altından Hazinesiyle Birlikte Çıktı

16. yüzyılda Hindistan yolunda fırtınaya yakalanarak kaybolan efsanevi Portekiz kalyonu Bom Jesus (İyi İsa), kıyıdan yüzlerce metre içeride, kumların altında bozulmamış halde bulundu.

Her şey, 2008 yılında Namibyalı madencilerin bir elmas çıkarma projesi için kıyı bölgesindeki deniz suyunu boşaltmasıyla başladı. Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan manzara, madencileri şoka uğrattı: Yarım milenyumdur gün yüzü görmemiş devasa bir gemi gövdesi. Yapılan incelemeler, bu geminin 1533’te Portekiz’den ayrılan ve bir daha haber alınamayan kraliyet gemisi olduğunu kanıtladı.