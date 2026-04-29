2 Dönüm Araziyi Taş Duvarlarla 8 Dönümlük Tarım Cennetine Çevirdi
Artvin’de 62 yıl önce başlayan bir 'taş duvar' hikâyesi, bugün 3. kuşakta meyvelerini vermeye devam ediyor. Hiçbir iş makinesi kullanmadan, sadece elleriyle taşları dizen Ayık ailesi, dik yamacı verimli bir tarım cennetine çevirdi.
Karadeniz’in zorlu coğrafyasında imkansızı başaran bir ailenin hikâyesi, tarımın ve toprağa bağlılığın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.
Tamamen insan gücüyle, taşların tek tek üst üste konulmasıyla oluşturulan istinat duvarları, dik yamaçta düz ve verimli tarım alanları yarattı.
Dedesinden ve babasından kalan taş ustalığını sürdüren Temel Ayık, yıkılan duvarları onararak sistemi diri tutuyor.
Artvin’in dik yamaçlarında tarım yapabilmek için uygulanan bu geleneksel yöntem, sadece üretim alanı kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda erozyonu önleyerek toprağın kaymasını da engelliyor.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
