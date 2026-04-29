2 Dönüm Araziyi Taş Duvarlarla 8 Dönümlük Tarım Cennetine Çevirdi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 12:46

Artvin’de 62 yıl önce başlayan bir 'taş duvar' hikâyesi, bugün 3. kuşakta meyvelerini vermeye devam ediyor. Hiçbir iş makinesi kullanmadan, sadece elleriyle taşları dizen Ayık ailesi, dik yamacı verimli bir tarım cennetine çevirdi.

Karadeniz’in zorlu coğrafyasında imkansızı başaran bir ailenin hikâyesi, tarımın ve toprağa bağlılığın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

1963 yılında 2 dönümlük eğimli bir arazi alan taş ustası Aziz Ayık, başlattığı teraslama çalışmasıyla arazinin yüzölçümünü 8 dönüme çıkararak ailesine dev bir miras bıraktı.

Aziz Ayık’ın yarım asırdan fazla süre önce başlattığı bu hummalı çalışma, oğlu Hasan Ayık tarafından devam ettirildi. Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden 50 yaşındaki Temel Ayık, şimdi bu mirası tek başına omuzluyor. 'Evlek' adı verilen ve genişlikleri 2 ile 4 metre arasında değişen 35 ayrı terastan oluşan arazi, görenleri hayrete düşürüyor.

Tamamen insan gücüyle, taşların tek tek üst üste konulmasıyla oluşturulan istinat duvarları, dik yamaçta düz ve verimli tarım alanları yarattı.

Bir zamanlar sadece taş ve eğimden ibaret olan bu topraklar, bugün adeta bir botanik bahçesini andırıyor. Geleneksel ürünlerin yanı sıra değişen iklimle birlikte egzotik meyveler de bu teraslarda yerini almış durumda:

  • Meyveler: Üzüm, elma, armut, dut, kiraz, ceviz, incir, fındık, vişne ve kızılcık.

  • Yeni Türler: Son yıllarda yetişmeye başlayan limon, portakal ve mandalina.

  • Sebzeler: Fasulye, mısır, patates, marul, soğan ve bezelye.

Dedesinden ve babasından kalan taş ustalığını sürdüren Temel Ayık, yıkılan duvarları onararak sistemi diri tutuyor.

Toprağa sahip çıkmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Ayık, duygularını şu sözlerle ifade ediyor:

'Rahmetli dedem buraya 1963’te yerleşmiş. Dedem ve babam taş duvar ustalığıyla bu araziyi yavaş yavaş genişletmişler. Taşlar hâlâ sapasağlam duruyor. İnsan toprağı bırakmamalı, çünkü yediğimiz her şeyin temeli toprak. Toprağa sahip çıkarsak hem kendimiz kazanırız hem de ülke kazanır.'

Artvin’in dik yamaçlarında tarım yapabilmek için uygulanan bu geleneksel yöntem, sadece üretim alanı kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda erozyonu önleyerek toprağın kaymasını da engelliyor.

Ayık ailesinin 62 yıllık bu emeği, bölgedeki diğer üreticiler için de doğru yöntemle her yerde üretim yapılabileceğinin canlı bir kanıtı olarak duruyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
